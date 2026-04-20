Lo que necesitas saber: Chivas se mantiene en el primer lugar de la tabla general con 34 puntos.

Estamos a dos jornadas de que termine la fase regular del Clausura 2026 y arranque oficialmente la liguilla. Aunque ya tenemos varios equipos clasificados, Toluca, América, León, Tigres, Tijuana y Atlas pelean por los últimos cuatro lugares.

Mientras que Chivas, líder indiscutible de la tabla general, se lució con una goleada contra el Puebla, aunque la jornada pasada sufrió ante Tigres, esta vez recuperó la dignidad y se quedó con la victoria.

Fotografía @Chivas vía X

La goleada de Chivas contra Puebla

Las Chivas de Gabriel Milito siguen im-pa-ra-bles. Está vez no tuvieron piedad con el Pueblota y le clavaron 5 goles, aprovecharon su localía y le regalaron una goleada a su afición con doblete de Bryan ‘Cotorro’ González incluido.

Desde hace mucho tiempo no veíamos a los ‘Rojiblancos’ tener un buen torneo, sin altibajos y sin jugarse la clasificación a liguilla en las últimas jornadas.

1-0: Bryan González, 19′

2-0: Ricardo Marín, 27′

3-0: Brian Gutiérrez, 51′

4-0: Bryan González, 82′

5-0: Hugo Camberos, 84′

La bronca entre América vs Toluca

El América derrotó 2-1 al Toluca en la jornada 15, pero el partido terminó entre empujones, insultos y por poco llega a golpes. Todo comenzó con una patada de Helinho contra Alejandro Zendejas, que provocó la expulsión del brasileño y varios reclamos.

Y si bien el juego siguió con ‘normalidad’, la bronca siguió a Helinho hasta los vestidores del Estadio Banorte. Esta vez con Henry Martín, quien, aunque no fue convocado para el partido, estuvo presente en el juego e interceptó al brasileño.

Ambos se hicieron de palabras junto con los miembros del staff de cada equipo, que tuvieron que intervenir para evitar que llegaran a los golpes.

Después del juego, Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, también siguió con los reclamos. Aseguró que la jueza de línea Karen Janett Díaz, no debió abrazar a Zendejas para evitar que le soltara un golpe a Helinho, al contrario, tenía que dejar que el americanista soltara una trompada.

Resultados de la jornada 15 de la Liga MX

Local Resultado Visitante Atlético San Luis 0-2 Pumas Mazatlán 1-1 Querétaro Necaxa 1-1 Tigres Cruz Azul 1-1 Tijuana Monterrey 1-3 Pachuca Chivas 5-0 Puebla León 3-1 Juárez América 2-1 Toluca Santos 0-1 Atlas

Así va la tabla general de la Liga MX

A falta de dos jornadas, Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya tienen asegurado su boleto directo a la Liguilla. El resto de equipos deben terminar sí o sí entre los ocho primeros para pelear por el título de la Liga Mx, ya que está vez no habrá playin que los ayude a ‘panzar’.

Toluca, América, León, Tigres, Tijuana y Atlas pelean por los últimos cuatro lugares.

Chivas: 34 pts (clasificado a liguilla) Pachuca: 31 pts (clasificado a liguilla) Pumas: 30 pts (clasificado a liguilla) Cruz Azul: 29 pts (clasificado a liguilla) Toluca: 27 pts América: 22 pts Atlas: 22 pts León: 22 pts Tigres: 21 pts Tijuana: 19 pts Necaxa: 17 pts

Captura de pantalla

Partidos de la jornada 16

La penúltima jornada del Clausura 2026 arranca el martes 21 de abril con el partido entre Querétaro vs Cruz Azul y termina el miércoles 22 con el Xolos vs Pachuca. Ahí se pueden definir los últimos cuatro lugares.