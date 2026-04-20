Lo que necesitas saber:
Chivas se mantiene en el primer lugar de la tabla general con 34 puntos.
Estamos a dos jornadas de que termine la fase regular del Clausura 2026 y arranque oficialmente la liguilla. Aunque ya tenemos varios equipos clasificados, Toluca, América, León, Tigres, Tijuana y Atlas pelean por los últimos cuatro lugares.
Mientras que Chivas, líder indiscutible de la tabla general, se lució con una goleada contra el Puebla, aunque la jornada pasada sufrió ante Tigres, esta vez recuperó la dignidad y se quedó con la victoria.
La goleada de Chivas contra Puebla
Las Chivas de Gabriel Milito siguen im-pa-ra-bles. Está vez no tuvieron piedad con el Pueblota y le clavaron 5 goles, aprovecharon su localía y le regalaron una goleada a su afición con doblete de Bryan ‘Cotorro’ González incluido.
Desde hace mucho tiempo no veíamos a los ‘Rojiblancos’ tener un buen torneo, sin altibajos y sin jugarse la clasificación a liguilla en las últimas jornadas.
- 1-0: Bryan González, 19′
- 2-0: Ricardo Marín, 27′
- 3-0: Brian Gutiérrez, 51′
- 4-0: Bryan González, 82′
- 5-0: Hugo Camberos, 84′
La bronca entre América vs Toluca
El América derrotó 2-1 al Toluca en la jornada 15, pero el partido terminó entre empujones, insultos y por poco llega a golpes. Todo comenzó con una patada de Helinho contra Alejandro Zendejas, que provocó la expulsión del brasileño y varios reclamos.
Y si bien el juego siguió con ‘normalidad’, la bronca siguió a Helinho hasta los vestidores del Estadio Banorte. Esta vez con Henry Martín, quien, aunque no fue convocado para el partido, estuvo presente en el juego e interceptó al brasileño.
Ambos se hicieron de palabras junto con los miembros del staff de cada equipo, que tuvieron que intervenir para evitar que llegaran a los golpes.
Después del juego, Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, también siguió con los reclamos. Aseguró que la jueza de línea Karen Janett Díaz, no debió abrazar a Zendejas para evitar que le soltara un golpe a Helinho, al contrario, tenía que dejar que el americanista soltara una trompada.
Resultados de la jornada 15 de la Liga MX
|Local
|Resultado
|Visitante
|Atlético San Luis
|0-2
|Pumas
|Mazatlán
|1-1
|Querétaro
|Necaxa
|1-1
|Tigres
|Cruz Azul
|1-1
|Tijuana
|Monterrey
|1-3
|Pachuca
|Chivas
|5-0
|Puebla
|León
|3-1
|Juárez
|América
|2-1
|Toluca
|Santos
|0-1
|Atlas
Así va la tabla general de la Liga MX
A falta de dos jornadas, Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya tienen asegurado su boleto directo a la Liguilla. El resto de equipos deben terminar sí o sí entre los ocho primeros para pelear por el título de la Liga Mx, ya que está vez no habrá playin que los ayude a ‘panzar’.
Toluca, América, León, Tigres, Tijuana y Atlas pelean por los últimos cuatro lugares.
- Chivas: 34 pts (clasificado a liguilla)
- Pachuca: 31 pts (clasificado a liguilla)
- Pumas: 30 pts (clasificado a liguilla)
- Cruz Azul: 29 pts (clasificado a liguilla)
- Toluca: 27 pts
- América: 22 pts
- Atlas: 22 pts
- León: 22 pts
- Tigres: 21 pts
- Tijuana: 19 pts
- Necaxa: 17 pts
Partidos de la jornada 16
La penúltima jornada del Clausura 2026 arranca el martes 21 de abril con el partido entre Querétaro vs Cruz Azul y termina el miércoles 22 con el Xolos vs Pachuca. Ahí se pueden definir los últimos cuatro lugares.
|Partido
|Fecha y hora
|Querétaro vs Cruz Azul
|21 de abril
19:00 hrs
|Pumas vs Juárez
|21 de abril
19:00 hrs
|Monterrey vs Puebla
|21 de abril
21:00 hrs
|León vs América
|21 de abril
21:06 hrs
|Atlas vs Tigres
|22 de abril
19:00 hrs
|Atlético San Luis vs Santos
|22 de abril
19:00 hrs
|Mazatlán vs Toluca
|22 de abril
19:00 hrs
|Necaxa vs Chivas
|22 de abril
21:00 hrs
|Xolos vs Pachuca
|22 de abril
21:00 hrs