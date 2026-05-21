Lo que necesitas saber:
Alemania se ubica en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Alemania presentó su lista final para el Mundial 2026. Y finalmente se hizo oficial el regreso de Manuel Neuer a la portería de la ‘Mannschaft’. Desde hace unas semanas comenzó a circular el rumor sobre su regreso y que el propio Julian Nagelsmann habló con él para preguntarle si estaba dispuesto a volver. Claramente, la respuesta fue ‘sí’.
La última vez que Neuer vistió la playera de Alemania fue en agosto del 2024 durante la Eurocopa de aquel año.
Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026
|N°
|Jugador
|Club
|1
|Manuel Neuer
|Bayern Munich
|2
|Oliver Baumann
|TSG 1899 Hoffenheim
|3
|Alexander Nübel
|Stuttgart
|4
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund
|5
|Nathaniel Brown
|Eintracht Frankfurt
|6
|Pascal Grob
|Königshofen
|7
|Joshua Kimmich
|Bayern Munich
|8
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund
|9
|Aleksandar Pavlovic
|Bayern Múnich
|10
|David Raum
|Leipzig
|11
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|12
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|13
|Angelo Stiller
|Stuttgart
|14
|Jonathan Tah
|Bayern Múnich
|15
|Malick Thiaw
|Newcastle United
|16
|Nadiem Amiri
|Mainz 05
|17
|Maximilian Beier
|Borussia Dortmund
|18
|Leon Goretzka
|Bayern Múnich
|19
|Kai Havertz
|Arsenal
|20
|Lennart Karl
|Bayern Múnich
|21
|Jamie Leweling
|Stuttgart
|22
|Jamal Musiala
|Bayern Múnich
|23
|Leroy Sané
|Galatasaray
|24
|Deniz Undav
|Stuttgart
|25
|Florian Wirtz
|Liverpool
|26
|Nick Woltemade
|Newcastle United
Grupo de Alemania en el Mundial 2026
Alemania se ubica en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Hará su debut el 14 de junio contra Curazao en Houston, después se enfrentará a Costa de Marfil en Toronto. Y cerrará la Fase de Grupos contra Ecuador.
- Alemania vs Curazao:
14 de junio, 11:00 hrs, Houston
- Alemania vs Costa de Marfil:
20 de junio, 14:00 hrs, Toronto
- Ecuador vs Alemania:
25 de junio, 14:00 hrs, East Rutherford
Desde que Alemania fue campeona del mundo en Brasil 2014, no ha logrado superar la Fase de Grupos. En Rusia 2018 y en Qatar 2022 fueron eliminados en la primera ronda. Veremos si el regreso de Neuer les da suerte y pueden llegar más lejos.