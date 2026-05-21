Alemania presentó su lista final para el Mundial 2026. Y finalmente se hizo oficial el regreso de Manuel Neuer a la portería de la ‘Mannschaft’. Desde hace unas semanas comenzó a circular el rumor sobre su regreso y que el propio Julian Nagelsmann habló con él para preguntarle si estaba dispuesto a volver. Claramente, la respuesta fue ‘sí’.

La última vez que Neuer vistió la playera de Alemania fue en agosto del 2024 durante la Eurocopa de aquel año.

Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026

JugadorClub
1Manuel NeuerBayern Munich
2Oliver BaumannTSG 1899 Hoffenheim
3Alexander NübelStuttgart
4Waldemar AntonBorussia Dortmund
5Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
6Pascal GrobKönigshofen
7Joshua KimmichBayern Munich
8Felix NmechaBorussia Dortmund
9Aleksandar PavlovicBayern Múnich
10David RaumLeipzig
11Antonio RüdigerReal Madrid
12Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
13Angelo StillerStuttgart
14Jonathan TahBayern Múnich
15Malick ThiawNewcastle United
16Nadiem AmiriMainz 05
17Maximilian BeierBorussia Dortmund
18Leon GoretzkaBayern Múnich
19Kai HavertzArsenal
20Lennart KarlBayern Múnich
21Jamie LewelingStuttgart
22Jamal MusialaBayern Múnich
23Leroy SanéGalatasaray
24Deniz UndavStuttgart
25Florian WirtzLiverpool
26Nick WoltemadeNewcastle United

Grupo de Alemania en el Mundial 2026

Alemania se ubica en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Hará su debut el 14 de junio contra Curazao en Houston, después se enfrentará a Costa de Marfil en Toronto. Y cerrará la Fase de Grupos contra Ecuador.

  • Alemania vs Curazao:
    14 de junio, 11:00 hrs, Houston
  • Alemania vs Costa de Marfil:
    20 de junio, 14:00 hrs, Toronto
  • Ecuador vs Alemania:
    25 de junio, 14:00 hrs, East Rutherford

Desde que Alemania fue campeona del mundo en Brasil 2014, no ha logrado superar la Fase de Grupos. En Rusia 2018 y en Qatar 2022 fueron eliminados en la primera ronda. Veremos si el regreso de Neuer les da suerte y pueden llegar más lejos.

