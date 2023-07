Lo que necesitas saber: Mucha afición se queja de la "ayuda" al América por dejar jugar a Álvaro Fidalgo pese a su sanción, pero se les olvida que la regla existe hace mucho y quizá hasta su equipo la ha aprovechado

Sí, sí, ya sabemos que a mucha afición le gusta pensar que al América le ayudan con todo en la Liga MX, pero no es el caso de Álvaro Fidalgo. El jugador estará disponible para jugar con las Águilas a pesar de su sanción porque así lo dice el reglamento.

Sí, un reglamento que quedó escrito desde hace tiempo y no a raíz de la solicitud hecha por América para que los dejaran disponer de Álvaro Fidalgo en el partido de este 15 de julio vs Puebla.

Informe de la Comisión Disciplinaria sobre Fidalgo

¿Cuántos partidos de sanción le dieron a Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo recibió dos partidos de suspensión luego de la violenta entrada sobre Fernando Beltrán en la vuelta de las semifinales del Clausura 2023 (donde se echó la culpa por la eliminación justo por esa jugada).

Álvaro Fidalgo se fue expulsado en la eliminación del América/Foto: MexSport

El primero de éstos ya se cumplió en la Jornada 1 de este Apertura, y como el de la Jornada 2 no se jugó por el mal estado de la cancha en La Corregidora, el segundo se debía cumplir contra Puebla en la Jornada 3.

Pero lo dicho, el reglamento es claro y Álvaro Fidalgo puede jugar con las Águilas debido a los jugadores que América tiene prestados con la Selección Mexicana para la Copa Oro.

Álvaro Fidalgo con el América en Liga MX – Foto: Getty Images

Esto dice textualmente el Artículo 46 en el reglamento de sanciones 2023-2024 de la Liga MX

“Los Clubes a los que les sean convocados 3 o más Jugadores registrados en la LIGA MX, LIGA EXPANSIÓN MX, LIGA MX FEMENIL, LIGA PREMIER O LIGA TDP a cualquiera de las Selecciones Nacionales, podrán alinear a 1 Jugador que se encuentre cumpliendo una sanción determinada por la Comisión Disciplinaria, posponiendo así el cumplimiento de la sanción“.

“Una vez que uno o todos los Jugadores convocados se reintegren a su Club, el Jugador sancionado deberá dar curso al cumplimiento de su sanción. Se entiende que un Jugador se ha reintegrado a su Club cuando han trascurrido máximo 72 horas después del último partido celebrado con la Selección Nacional, ya sea que se encuentre participando o no, en los partidos del Torneo”.

“Como excepción a la presente disposición, los Jugadores que se encuentren cumpliendo una sanción de cuatro partidos o más no podrán ser alineados en lugar de un Jugador convocado a la Selección Nacional”

Como ves, la solicitud de América para que Álvaro Fidalgo juegue está perfectamente dentro dell reglamento. No, no se cambió la regla ni se le pidió permiso a Emilio Azcárraga para dejarlo jugar vs Puebla en la Jornada 3.

El reglamento es claro y Fidalgo podrá jugar con América

Otros jugadores (de otros equipos) que también aprovecharon esta regla como Álvaro Fidalgo

Por si todavía tienes un compa que quiere discutir que le están echando una manita al América, te dejamos un par de ejemplos de sus archirrivales cuando también aprovecharon este artículo del reglamento.

Si tu compa es Chivahermano, recuérdale que hace unos años al Bofo Bautista se le permitió jugar contra Pachuca en las semifinales del Clausura 2006 pese a tener una sanción tras ser expulsado en Cuartos de Final. Lo anterior porque Chivas mandó jugadores a la Selección Mexicana para el Mundial de Alemania.

Otro caso, pero en Cruz Azul, fue el de Chuy Corona (quien salió por la puerta de atrás de La Noria). El guardamenta fue sancionado por un altercado con un comisario de la FMF en la final del Guard1anes 2021. Sin embargo, pudo estar presente en el Campeón de Campeones vs Atlas y en la Jornada 1 del Apertura 2021 gracias a la misma regla que dejará jugar a Álvaro Fidalgo.

