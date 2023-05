Luego de la dolorosa eliminación ante Chivas en el Estadio Azteca, la afición del América comenzó a señalar culpables por todos lados. Fernando ‘Tano’ Ortiz ya se hizo a un lado con su renuncia por su obvia responsabilidad, pero sin duda el más señalado es Álvaro Fidalgo.

Fidalgo se fue expulsado de forma merecida tras la dura entrada sobre Fernando Beltrán en medio campo. Fue totalmente ingenuo barrerse de esa manera, con los tachones por delante, en una jugada sin mayor trascendencia para el rebaño. América se quedó con diez hombres por su falla y el resto es historia, pues Chivas no perdonó y los memes tampoco.

Álvaro Fidalgo se fue expulsado en la eliminación del América /Foto: MexSport

La dura entrada de Álvaro Fidalgo que le costó la tarjeta roja

Era el minuto 61, América acababa de anotar el 1-1 que obligaba a Chivas a buscar de nuevo dos goles. Partido resuelto. Pero apareció entonces Álvaro Fidalgo con una entrada artera sobre Beltrán que inicialmente no se juzgó como tarjeta roja.

Pero para eso está el VAR. El árbitro central fue llamado para que checara bien la falta de Álvaro Fidalgo y la verdad es que ni se necesitaba ver tantas veces la toma. Era una expulsión del tamaño del Estadio Azteca.

La falta por la que expulsaron a Álvaro Fidalgo /Foto: Captura al video de TUDN

Ni reclamos hubo porque Fidalgo sabía muy bien lo que había hecho. América se quedó con uno menos y ni las alas metieron en los dos goles restantes de Chivas. Ahora el rebaño disputará la final y Álvaro Fidalgo sabe muy bien que en gran medida es por su inexplicable falta.

Álvaro Fidalgo acepta su responsabilidad y pide disculpas a la afición del América

Tras el partido en el Estadio Azteca, jugadores y cuerpo técnico del América dieron la cara. Principalmente Álvaro Fidalgo reconoció que se equivocó de forma espantosa y pidió disculpas a su equipo y a la afición de las Águilas.

“Ya se los dije en el vestuario a todos, soy el responsable número 1 de la eliminación. Es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así. No entiendo, por más que le doy vueltas, no sé por qué. Ni siquiera me atreví a ver a mis compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, toda”.

Álvaro Fidalgo se fue expulsado en la eliminación del América /Foto: MexSport

“Sentíamos la 14 y lo tiré todo a la mierd…”

Fidalgo le quitó culpa al ‘Tano’ Ortiz, a la directiva y a los demás jugadores del América. Siente que la eliminación fue toda suya porque esa expulsión cambió el rumbo del partido.

“Llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida. Nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron. No llegó la 14, hoy sentí que eso llegaba, con el gol de Diego Valdés, y lo tiré todo a la mierda. Las disculpas no sirven de nada después de un error así, pero pido perdón”.