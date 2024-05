Lo que necesitas saber: Liverpool anunció un evento con deportistas y artistas invitados donde la afición podrá despedirse de Jürgen Klopp, el cual se realizará una vez que haya jugado su último partido como entrenador

Honor a quien honor merece. Jürgen Klopp está viviendo sus últimos días como DT del Liverpool tras años brillantes Por eso tendrá una despedida a la altura de la leyenda que deja.

Y es que además de la despedida que tendrá en Anfield cuando Liverpool reciba al Wolves en la última jornada de la Premier League, habrá un evento exclusivo para que la afición del Liverpool le dé las gracias.

¿Cuándo y que habrá? Así será la despedida de Jürgen Klopp como DT del Liverpool

Resulta que el conjunto Red lanzó un comunicado para anunciar que la afición tendrá la oportunidad de decirle a su entrenador “Danke, Jürgen” (gracias, Jürgen) en persona.

El martes 28 de mayo, una vez que Jürgen Klopp haya disputado su último partido como entrenador del Liverpool, la afición podrá disfrutar una velada con él y varios invitados especiales.

Música e invitados especiales

El evento tendrá lugar en el M&S Bank Arena de Liverpool, y aunque no han revelado nombres, prometen que habra “varios rostros famosos del mundo del deporte y el entretenimiento”.

Alfie Boe, junto a bandas de Liverpool como Lightning Seeds y The Zutons, pondrán la música; seguramente con las rolas que le dedica la afición a Klopp y a los jugadores del club en general.

Por último habrá sesión de preguntas y respuestas, para que aficionadas y aficionados de los Reds puedan preguntarle lo que sea a Klopp en lo que será su último adiós como entrenador del Liverpool.

Ya están disponibles los boletos para despedir a Klopp

¿Te quieres lanzar a la despedida de Klopp? Bueno, sabemos que estamos lejos, pero no dudamos que por estos rumbos haya mucha afición fiel al equipo que nunca camina solo. Los boletos para el evento están a la venta desde 37 euros en este link.

“Esta será una noche muy especial, con recuerdos fantásticos y también buena música. Tengo muchas ganas de pasarlo con nuestros aficionados, que son el corazón de este maravilloso club”, dijo Klopp.

Falta ver sin el Liverpool arma algo especial el mero día del partido contra Wolves el 19 de mayo, su último en el banquillo de Anfield.

El legado que deja Jürgen Klopp como DT del Liverpool

Una vez que Jürgen Klopp deje de ser entrenador del Liverpool como anticipó hace meses, quedarán atrás 9 años donde el equipo Red volvió a ser competitivo y temido tanto en Inglaterra como en Europa. Antes de él vivieron años difíciles donde no solo no ganaban nada, tampoco eran siquiera candidatos a ganar nada.

Klopp convirtió al Liverpool en un equipo ganador, candidato en cada torneo que jugaban, y los llevó a levantar al menos una vez cada trofeo que disputaron, con la única excepción de la Europa League.

Rompió la sequía de 30 años sin ganar una liga, dándole su primera Premier League al Liverpool desde que pasó a llamarse así en 1992. También terminó con una espera de 14 años sin ganar la Champions League y la Supercopa de Europa, 16 sin ganar la FA Cup y la Community Shield, y llevó al club a ganar su primer Mundial de Clubes.

Aunque más allá de los títulos, el legado de Klopp también se basa en el futuro del Liverpool. Ante la inminente salida (este verano o quizá en uno o dos años) de jugadores como Salah, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota o Andy Robertson, deja algunas joyas para el relevo como Jarell Quansah, Conor Bradley, Stefan Bajcetic, Harvey Elliott, Jayden Danns, Lewis Koumas y Trey Nyoni.

