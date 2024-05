Lo que necesitas saber: Los abogados del acusado argumentaron que divulgar su nombre podría tener un impacto negativo a su imagen a pesar de todavía no ser encontrado culpable

Nuevamente un tema oscuro ensombrece al futbol y, en específico, a la Premier League. Una figura de la máxima categoría del futbol inglés enfrenta una acusación de abuso sexual contra una adolescente.

No decimos quién es, porque no lo sabemos. Y no lo sabemos no por falta de investigación, sino porque el acusado obtuvo una orden de anonimato mientras se lleva a cabo la investigación. Medios ingleses como The Athletic se refieren a él como “un hombre muy conocido de la máxima división de Inglaterra”.

Acusan a una figura de la Premier League por abuso sexual contra adolescente de 15 años

La acusación fue realizada por una mujer que, según su testimonio, tenía 15 años en la década de los 90, cuando habría tenido lugar el delito. Denunció que el abuso sexual ocurrió en la casa del acusado,

En la denuncia se puede leer que se le acusa de haber “cometido invasión contra la persona del demandante y haber infligido lesiones intencionalmente”. Todo ello habría causado un importante daño psicológico a la presunta víctima.

La denuncia se presentó desde 2021 y fue remitida a la Unidad Especializada en la Investigación de delitos sexuales contra menores de 16 años. El problema fue que le dijeron que “esperó demasiado”.

Resulta que en Inglaterra y Gales —de acuerdo con la Ley de Delitos Sexuales de 1956—, si un delito sexual ocurrió entre 1956 y 2004, y la víctima tenía entre 13 y 15 años, la denuncia debía presentarse en un plazo de un año.

Esa ley fue modificada en 2003, cuando se eliminó el límite de tiempo para presentar la denuncia. El problema es que esa reforma entró en vigor hasta 2004 y los delitos ocurridos entre 1956 y ese año, continuaron manejándose con la ley anterior.

¿Pero por qué concedieron anonimato al presunto agresor sexual de la Premier League?

Como decíamos antes, quien quiera que sea esa figura de la Premier League, legalmente está protegido con una orden de anonimato. Sus abogados argumentaron que su identidad debería ser protegida por el impacto negativo que podría tener para él la acusación cuando no se ha probado la agresión.

Por lo anterior, el juez determinó otorgar la orden de anonimato para “proteger los intereses del acusado” y “asegurar la administración de justicia”.

La mayor polémica en cuanto a esta orden de anonimato radica en que las leyes en el Reino Unido lo conceden durante las primeras etapas de la investigación contra quien haya sido acusado por un presunto delito. Pero eso no aplica en casos civiles donde se enfrenta una acusación por presunto abuso sexual.

Además, el medio británico antes citado señala que se trata de alguien que ha enfrentado otras acusaciones por presuntos delitos sexuales, también en contra de otras adolescentes.

El acusado no enfrenta ninguna medida cautelar por parte de Premier League ni la justicia

Casos como el de Mason Greenwood o el de Benjamin Mendy, efectivamente mostraron el impacto negativo a la imagen y carrera de un futbolista a pesar de no ser encontrados culpables de los cargos, especialmente de abuso y agresión sexual. El tema acá es que el mismo Tribunal, además de otorgar la orden de anonimato, decidió no tomar ninguna medida cautelar contra él.

Y aunque el caso llegó hasta la FA y la Premier League, ambas con facultad de suspender al acusado mientras se investiga el caso (sin necesidad de revelar su identidad públicamente), se sabe que esto no ha ocurrido.

“Contamos con medidas de protección sólidas. Investigamos y evaluamos todas las acusaciones e inquietudes sobre personas que pueden representar un riesgo de daño para niños y adultos en el fútbol y, cuando corresponda, podemos imponer medidas de protección de acuerdo con las normas de protección de la FA. No hacemos comentarios sobre casos individuales”, informó la FA.

Por ahora esto es todo lo que se sabe. Sea jugador, entrenador, parte de un cuerpo técnico o un directivo de la Premier League, hablamos de un caso más a la lista dentro del entorno del futbol. Uno más.

