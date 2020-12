El 11 de marzo del 2019, la NBA decidió suspender la temporada regular después de darse a conocer el positivo por coronavirus del francés Rudy Gobert, un escéptico de la enfermedad hasta ese entonces y poco a poco se conocieron más casos, como el de Kevin Durant y otros jugadores de los Lakers, de quienes no se reveló identidad.

Los casos de coronavirus explotaron en ese mes en Estados Unidos, el país que cuenta con los registros más altos de contagios y de muertes en todo el mundo, y jugadores de la NBA vivieron en carne propia los estragos de la pandemia, entre ellos la estrella de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns.

Durante los últimos días de marzo, el jugador dio a conocer que su madre, Jacqueline Cruz-Towns, había contraído la enfermedad. La fiebre no cedía, los pulmones se habían afectado, por lo que le costaba trabajo respirar, por ello fue internada y asistida con respirador artificial, pero finalmente, el 13 de abril falleció a los 58 años de edad. Ella fue la primera de siete víctimas mortales de COVID en su familia.

También falleció su tío

El jugador de los Timberwolves apenas se recuperaba del golpe anímico cuando recibió otra llamada con malas noticias. “Anoche recibí una llamada diciendo que había perdido a mi tío. Siento que la vida me ha endurecido y humillado. Vi muchos ataúdes en los últimos siete meses”, compartió el pivot de 25 años de edad en ESPN a sólo un par de semanas de comenzar la temporada 2020-21.

Towns no ha vuelto a competir en las duelas desde la suspensión de la liga en marzo, ya que su equipo no formó parte de los invitados a la reanudación en la burbuja de Orlando. El 23 de diciembre regresará a las duelas en competencia oficial para encarar a los Detroit Pistons, que será el primer juego sin su madre en las tribunas.

Un regreso diferente para Karl-Anthony Towns

“Siempre me hacía sonreír ver a mi mamá en la línea de fondo y en las gradas y ver que pasaba un buen rato viéndome jugar. Va a ser difícil hacerlo de nuevo sin ella. Va a ser difícil decir que esto es terapia. No creo que vuelva a ser una terapia para mí. Pero me da la oportunidad de revivir los buenos recuerdos que tuve con un ser adorable como era mi madre”, indicó el pivot, a quien le sobrevive su padre, después de haber superado la enfermedad.

El jugador de raíces dominicanas explicó que uno de sus retos es mantener a su familia bien informada sobre las cifras y protocolos sanitarios para evitar más contagios en su familia. “Soy yo quien busca respuestas para tratar de mantener a mi familia bien informada y tomar todas las medidas necesarias para mantenerla con vida”, estableció.