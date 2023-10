Lo que necesitas saber: La serie entre ambos equipos está empatada a 19 por cada bando y sólo un empate

Ya estamos en la semana 5 de la NFL y les tenemos buenas-malas noticias. La buena es que tenemos un auténtico partidazo, pero la mala, es que ya hay menos partidos en esta fecha.

Sí, a partir de la semana 5, algunos equipos comienzan a descansar. En total son cuatro los equipos que para esta fecha podrán disfrutar los partidos por la televisión.

Ahora vamos a lo bueno, porque hablaremos de ese partidazo y podemos catalogarlo como el encuentro de la fecha. Cowboys vs 49ers, un épico enfrentamiento con mucha historia y un buen presente.

Los mejores partidos de la semana 5 de la NFL

Bears vs Commanders, un duelo poco atractivo… o no

No vamos a negarlo, este partido tiene pinta para dos cosas. O para meme de partido de inválidos o para dormirse terriblemente, muy parecido a un viernes botanero.

Desconocemos a quién en la NFL y al crear el calendario, pensó que sería buena idea que los Bears vs Commanders abrieran una fecha, o lo que significa, un partido en prime time.

Peeeeeeeeeeeeeeeero, ya no podemos ha cer nada. Vamos a las claves del partido, porque los Bears están metidos en un broncón. No han ganado ni un partido y se rumora, que si llega otro descalabro, sería el final de su headcoach.

Bears vs Commanders, un partido no tan entretenido – Foto: Sopitas.com

Bengals vs Cardinals, el partido para ver si Cincinnati de verdad es malo

Para nadie es un secreto que los Cardinals son los contendientes número uno a la primera selección de draft 2024, porque de verdad son malos, hasta los Yayants les ganaron.

La cosa es que, los Bengals les dicen quítate que ahí te voy. Esta temporada los Bengals perdieron las rayas, no dan una y sólo han ganado un partido, el resto, pura derrota.

Joe Burrow no está sano, arrastra una lesión que no lo ha dejado estar bien y sin el comandante, el resto del arsenal ni se hace presente. Ja’Marr Chase y Tee Higgins no han podido tener una buena temporada.

Los Bengals perdieron todo el poderío – Foto: Sopitas.com

Kansas City Swifties vs Vikings

Los Chiefs están 2-0 desde que Taylor Swift, pero seamos sinceros, son un buen equipo y en algunos encuentros, han tenido ayuda divina y por divina nos referimos a los árbitros.

Tampoco es que Taylor Swift revivió un muerto, así que, sólo vino a ser la cereza en el pastel de un proyecto ya ganador. Pero, puede que sea el primer partido de los Chiefs en el que no esté Tay-Tay.

Sabemos que tiene una apretada agenda y aunque Travis Kelce sea su pareja o no, puede que no asista a todos los partidos del equipo de su “amigo” y veremos cómo les va sin el efecto Swift.

Pero bueno, los Vikings no son mal equipo, sólo habían tenido mala fortuna. Por fin ganaron y la motivación está a tope, por lo que son muy peligrosos para Chiefs y más jugando en Minnesota.

Para finalizar, un defensivo de Vikings tiene un mensaje previo al partido de la semana 5 para Travis Kelce y es que, puede esperar todo el “trash talk” del mundo en el emparrillado.

El casco de Chiefs para la semana 5 de NFL – Foto: Sopitas.com

El partido de la jornada, Cowboys vs 49ers

Vamos a dejar en claro algo, los 49ers son infinitamente favoritos, simplemente por lo demostrado en las 4 semanas de NFL que llevamos. Está invicto, es poderoso a la ofensiva y brutal a la defensiva.

Pero, los Cowboys serán una de las pruebas más grandes, aunque no todo el equipo. Hablamos específicamente de la defensa, que sí es de alto nivel.

Veremos si Christian McCaffrey puede tener un partido increíble -algo a lo que nos tiene acostumbrados- ante una defensiva de primer nivel, será su prueba de fuego.

No hablamos de Dak Prescott, porque simplemente en esta temporada no ha tenido buenos partidos y está dependiente totalmente de lo que sucede con sus compañeros en la defensa.

Duelazo el que nos espera en la semana 5 de NFL – Foto: Sopitas.com

Las transmisiones de la semana 5 de NFL

Equipo vs Equipo Fecha Transmisión Hora Bears vs Commanders Jueves 5 de octubre Fox Sports 18:15 horas Jaguars vs Bills Domingo 8 de octubre ESPN y Star+ 7:30 horas Texans vs Falcons Domingo 8 de octubre NFL Game Pass 11 horas Panthers vs Lions Domingo 8 de octubre NFL Game Pass 11 horas Titans vs Colts Domingo 8 de octubre NFL Game Pass 11 horas Giants vs Dolphins Domingo 8 de octubre AfIZZIonados 11 horas Saints vs Patriots Domingo 8 de octubre Fox Sports 2 11 horas Ravens vs Steelers Domingo 8 de octubre Fox Sports 11 horas Bengals vs Cardinals Domingo 8 de octubre NFL Game Pass 14:05 horas Eagles vs Rams Domingo 8 de octubre Fox Sports 14:25 horas Jets vs Broncos Domingo 8 de octubre Fox Sports 2 14:25 horas Chiefs vs Vikings Domingo 8 de octubre Canal 5 14:25 horas Cowboys vs 49ers Domingo 8 de octubre ESPN y Star+ 18:20 horas Seahawks vs Giants Lunes 9 de Octubre ESPN y Star+ 18:15 horas Datos tomados de NFL MX

