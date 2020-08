Lewis Hamilton, actual campeón de Fórmula 1 y líder de la temporada 2020, suele involucrarse en movimientos en contra del racismo al ser el único piloto de raza negra en la parrilla. Fue el responsable del protocolo en el cual los pilotos (no todos) se han arrodillado con el puño arriba tras la muerte de George Floyd, por ello, su monoplaza es negro esta campaña.

Ante esta situación, el volante de Mercedes ha despertado el interés de cómo actuará tras el boicot de los Bucks en la NBA, así como la unión de otras ligas y deportistas en Estados Unidos, que decidieron no disputar las competencias programadas para el miércoles 26 de agosto.

No habrá boicot de Hamilton

Sin embargo, Hamilton ha asegurado que no realizará un boicot en el Gran Premio de Bélgica, marcado para correrse este fin de semana, es decir, saldrá a la pista y competirá como lo ha hecho en las carreras anteriores, debido a que considera que no correr en un serial que se lleva a cabo en Europa no tendría el mismo impacto que en Estados Unidos.

“En primer lugar, creo que es increíble lo que mucho que están haciendo en Estados Unidos los deportistas, en cada una de sus especialidades. Yo estoy con todos ellos. Pero eso es en Estados Unidos, y no sé si hacer algo aquí tendrá algún efecto en particular. Estamos en Bélgica, no en los Estados Unidos”, declaró de acuerdo con Marca.

Algo prepara

Sin embargo, Hamilton no se quedará con los brazos cruzados, pues ha trascendido que se ha reunido con Sebbastian Vettel, quien es presidente de la Asociación de Pilotos de F1 para alguna acción especial previo al inicio de la carrera.

“Estoy tratando de hacer lo que puedo desde aquí. Realmente no sé cómo podríamos no participar en la carrera… El fin de semana seguirá, pero intentaré hablar con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer para seguir creando conciencia, seguir ayudando a empujar”, dijo.