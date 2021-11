La guerra que cocinan Lewis Hamilton y Max Verstappen y las expectativas de Checo tras la calificación del GP de Brasil

¿Están listos para un nuevo agarrón entre Lewis Hamilton y Max Verstappen? Ambos pilotos largarán desde la primera fila en la calificación sprint del Gran Premio de Brasil que será una probadita de la carrera que nos espera para la carrera del domingo, mientras que Checo Pérez largará desde el cuarto cajón y tendrá un mano a mano directo con Valtteri Bottas, el otro piloto de Mercedes.

Hamilton dominó la actividad del viernes, pues registró el mejor tiempo de la primera práctica libre y terminó en primero en cada una de las qualys, con lo cual pretende minimizar el castigo por el cambio de piezas en la unidad de potencia.

Cabe recordar que esta clasificación no define la parrilla de salida de la carrera, sino la parrilla de la clasificación sprint, la cual se llevará a cabo este sábado a las 13:30. Por lo tanto la sanción de cinco lugares a Lewis Hamilton no aplica para el sprint del sábado, sino para el domingo, sin embargo, si gana la carrera sprint, podrá mantener el premio y los puntos, pero no largaría desde la pole position.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

Checo tuvo un buen rendimiento en la primera práctica libre, en la cual terminó en el tercer lugar, por lo que se esperaba un buen rendimiento en la sesión de calificación y el tapatío respondió; se colocó quinto en la Q1 mientras que en la Q2 fue sexto.

En la tercera qualy, la más importante de la sesión de calificación, el mexicano quedó lejos de los tiempos de Hamilton y Verstappen, pero cumplió el objetivo de instalarse en las dos primeras filas.

Después de tres podios consecutivos, todos en el tercer lugar, Red Bull tiene el objetivo de llevarse todos los puntos posibles en el Gran Premio de Brasil, de modo que el objetivo es hacer el 1-2 en el podio. Para ello, el panorama ideal para el mexicano es superar al menos a Bottas en el sprint y así colocarse en la primer fila de la parrilla el domingo tomando en cuenta la sanción a Hamilton.

Así se largará en el sprint del Gran Premio de Brasil

Fila 1

1. Lewis Hamilton ( Mercedes) 🏎

2. Max Verstappen (Red Bull ) 🏎

Fila 2

3. Valtteri Bottas (Mercedes ) 🏎

4. Checo Pérez (Red Bull ) 🏎

Fila 3

5. Pierre Gasly ( Alpha Tauri) 🏎

6. Carlos Sainz (Ferrari) 🏎

Fila 4

7. Charles Leclerc (Ferrari) 🏎

8. Lando Norris (McLaren) 🏎

Fila 5

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 🏎

10. Fernando Alonso (Alpine) 🏎