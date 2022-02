Helmut Marko pronostica el bajón de Lewis Hamilton: “Su edad entrará en juego”

La nueva era de la Fórmula 1 comienza en este 2022, pero no sólo estamos hablando de los cambios en el reglamento (incluida la salida de Michel Masi) y el diseño, sino un posible dominio sobre las pistas. Así como Lewis Hamilton dominó la última década con Mercedes, en Red Bull esperan este sea el momento de Max Verstappen.

El piloto neerlandés conquistó su primer título en 2021 luego de una temporada sumamente polémica y que se definió hasta la última vuelta de la última carrera, en Abu Dhabi, pero además Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, vaticina que el rendimiento de Lewis Hamilton vendrá a la baja, por lo que Verstappen tendrá la oportunidad de crear su propia hegemonía.

Hamilton perderá rendimiento por la edad

Hamilton cumplió 37 años y si bien está hecho un pilotazo, Marko cree que el británico no mantendrá el nivel por mucho tiempo. Michael Schumacher, por ejemplo, se retiró de Ferrari a esa edad y aunque regresó a Mercedes, el rendimiento del alemán ya no fue el mismo, independientemente de que para ese momento la escudería alemana no es la máquina lo que es hoy.

“No puedo imaginar que pueda continuar conduciendo a este alto nivel por mucho más tiempo. Ha alcanzado su nivel máximo ahora, pero en algún momento su edad entrará en juego”, estableció, de acuerdo con Racing News.

Mientras esto sucede, Verstappen tendrá que ir en una línea ascendente, pues tiene 24 años, lo que significa que su mejor momento aún está por llegar como piloto. “Max es un campeón mundial ahora y solo se volverá más fuerte”.

¿Qué dice Hamilton?

Después de perder el título en la controvertida última vuelta de Abu Dhabi, Hamilton se desapareció de lo mediático y hasta se rumoró que se iba a retirar, sin embargo, Lewis Hamilton aseguró que ese periodo desconectado de Fórmula 1 le ayudó a recargar pilas y concentrare en la temporada 2022.

“Me siento en mi mejor momento, entonces ¿por qué necesitaba irme? Hay tantas maneras diferentes en las que puedes volver a enfocarte y centrarte, y diría que esta fue una de las mejores que he experimentado”, indicó.