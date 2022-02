La advertencia de Lewis Hamilton sobre su regreso a la F1: “Si pensaban que vieron mi mejor nivel, esperen y verán”

Mercedes presentó su monoplaza para la temporada 2022 de la Fórmula 1 y con ella terminaron varios rumores. El más fuerte era el del posible retiro de Lewis Hamilton, quien perdió el campeonato pasado en la última vuelta y se mantuvo en silencio durante semanas.

Totto Wolff ya advirtió que Hamilton lucirá más fuerte que nunca a bordo del W13 y el piloto tiene el mismo deseo. Cuestionado sobre lo que pasó después del Gran Premio de Abu Dhabi y la posibilidad de no volver a las pistas, el británico respondió que si bien ha considerado la posibilidad, este momento no es uno de ellos.

“¿Retiro? Lo he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensan que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, esperen y verán.

“No me preocupa aquello, sino concentrarme para ser el mejor que han visto nunca“, aseguró el siete veces campeón del mundo.

Así que por ahora hay mucho de Hamilton para disfrutar, sobre todo en la búsqueda de un octavo campeonato individual. No obstante, las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 abren la posibilidad de que la competencia incremente no solo entre Mercedes y Red Bull.

The British weather delivered. ☂️🌧 But we’re not going to be put off by a bit of rain. 😉 pic.twitter.com/qnz941tQu6

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022