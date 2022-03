El capítulo de ‘Drive to Survive’ en el que Hamilton tunde a Verstappen: “Ea agresivo como el infierno”

La cuarta temporada de ‘Drive to Survive’ está a la vuelta de la esquina y los primeros avances confirman que la serie de Netflix estará principalmente enfocada en la batalla que sostuvieron Max Verstappen y Lewis Hamilton, la cual se definió dramáticamente en la última vuelta de la última carrera del 2021 a favor del piloto de Red Bull.

Pero en el inter, el neerlandés y el británico se dieron con todo y si no fuera por las estrictas medidas de seguridad en Fórmula 1, las consecuencias habrían pasado más allá de daños en los autos.

Verstappen y Hamilton protagonizaron dos incidentes en particular que marcaron la temporada 2021 de Fórmula 1, el primero fue en Silverstone, donde Verstappen terminó en el muro de contención y con el auto destrozado tras un contacto con Hamilton, quien salió limpio de sanciones y ganó la carera. El segundo fue en Monza, donde el auto de Max acabó literalmente encima de Lewis.

Hamilton vs Verstappen en ‘Drive to Survive’

La batalla en Silverstone marcó por completo la rivalidad entre estos dos pilotos, y la propia Fórmula 1 adelantó que en el tercer capítulo veremos a un Hamilton muy participativo, admitiendo que el campeonato lo perdió en Bakú, cuando se fue de largo en la primera curva después del relanzamiento de la carrera tras el abandono de Verstappen.

Cuatro carreras después, la Fórmula 1 arribó a Silverstone donde Hamilton hace una crítica a Verstappen después del accidente en el cual Max fue al muro de contención.

“Creo que Max es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces, lo lleva al límite y más allá”, dijo el británico, quien negó que haya hecho contacto con el neerlandés para sacarlo de la pista.

“He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay matones, pero no es así como opero. Yo solamente trato de vencerlos en la pista”, manifestó, de acuerdo con Infobae.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Verstappen no estará en la serie

Las declaraciones de Hamilton, sin embargo, no tendrán la contraparte de Max Verstappen, quien se negó a participar en el cuarta temporada debido a que no comparte la forma en la cual Netflix cuenta las historias.

“Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe”, dijo respecto a la tercera temporada, la cual sugiere una enemistad con Daniel Ricciardo. “No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad”, indicó.