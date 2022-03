¿Y Checo Pérez? Aquí puedes ver el primer avance de la cuarta temporada de Drive to Survive

¿Están listos para la cuarta temporada de Drive to Survive? Ya tenemos fecha de estreno y sabemos que lamentablemente Max Verstappen no formará parte de los testimonios porque el neerlandés no está muy contento que digamos con la serie de Netflix, pero sí tendremos a Chris Horner y Toto Wolff, quienes les dieron un toque muy especial a la temporada 2021 de Fórmula 1.

Netflix lanzó el primer avance de la cuarta temporada de la serie que le ha generado millones de nuevos fans a la F1 por la forma en la que cuenta o profundiza historias respecto a los pilotos, que son el centro de atención, así como a los jefes de las escuderías.

¿Qué habrá en la cuarta temporada de Drive to Survive?

La temporada 2021 de Fórmula 1 quedó marcada por la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, aunque en realidad esa rivalidad no sólo quedó entre pilotos, sino que trascendió a los jefes de las escuderías Red Bull y Mercedes.

Chris Horner, de Red Bull, y Toto Wolff, de Mercedes, han participado en todas las temporadas de Drive to Survive, pero será especial verlos en la cuarta entrega después del agarrón que se dieron en las conferencias de prensa, los berrinches, festejos y corajes.

Precisamente el foco principal será la batalla entre Red Bull y Mercedes, así como los cambios para 2022 en el equipo alemán, tras la salida de Valtteri Botas y la llegada de George Russell.

Pero también promete un buen capítulo para McLaren tras el temporadón de Lando Norris, así como el debut de Yuki Tsunoda en Fórmula 1, con Alpha Tauri.

¿Qué pilotos están confirmados?

Por lo que vimos en el avance, son ocho pilotos confirmados: Carlos Sainz, Mick Schumacher, George Russell, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Pierre Gasly y Lewis Hamilton. ¿Nos van a dejar fuera a Checo Pérez?

Esperemos que no, aunque no sería la primera vez que el mexicano no participe en la serie de Netflix. En la primera temporada lo hicieron ver mal, cuando Esteban Ocon tuvo que dejar Racing Point, por lo que no formó parte de la segundo temporada, y reapareció victorioso en la tercera entrega, cuando ganó su primera carrera y luego firmó contrato con Red Bull. Por acá te dejamos el avance de Drive to Survive.