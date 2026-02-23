Lo que necesitas saber:

Pese a la derrota y pese a perder el invicto, Chivas es líder de la Liga MX

Ya nos estresamos un montón y vimos demasiadas noticias, que no fueron precisamente las noticias más bonitas, así que es justo cerrar este fin de semana y arrancar la siguiente con algo mejor y para eso esta nuestra amada e incomprendida Liga MX, que vio caer a las Super Chivas frente al rey de los memes, estamos hablando del Cruz Azul. 

La Máquina le quitó el invicto a las Chivas y todas las playeras rojiblancas volvieron al cajón, al ropero o debajo del colchón, aunque aún queda algo de orgullo en nuestros chivahermanos, ya que aún son líderes de la Liga MX, aunque eso se puede acabar la próxima semana, ya que les toca jugar contra Toluca, en calidad de visitante. 

Chivas pierde invicto
Chivas pierde invicto

El renacer del América y el regreso de Christian Martinoli

‘Las Poderosas’, como le dicen los azulcremas a su equipo, volvieron a levantar el vuelo y puso una paliza al pobre Pueblita, que en este torneo solo le ha ganado al Mazatlán, y lamentablemente para Andrés Vaca, no pudo cantar ninguno de estos goles, pues este partido fue transmitido por TV Azteca y fue el partido que marcó el regreso de Martinoli, después de algunas semanas ausente por enfermedad. 

Imagen de la jornada

El golazo de Kenedy, jugador de Pachuca, quien madrugó a Nahuel Guzmán casi desde media cancha y con ello los Tuzos le dieron la vuelta a Tigres. Además, el gol brasileño recordó a mucha banda del Pachuca aquel gol del ‘Cuqui’ Silvani en la final del Invierno 2001.

Resultados de la Liga MX: Jornada 6

Pumas cerró la jornada con un triunfo sobre Monterrey y se instaló en la tercera posición de la tabla general.

LocalResultadoVisitante
Tigres1-2Pachuca
Puebla0-4América
Atlas3-2San Luis
León2-1Santos
Necaxa0-3Toluca
Cruz Azul2-1Chivas
Tijuana1-1Mazatlán
Pumas2-0Monterrey
Qurétarovs*Juárez

*Partido reprogramado

¿Cómo quedó el América en la tabla general de la Liga MX?

América se ubica en el séptimo lugar, con 11 unidades, una más que los equipos regios, así que volvió a la zona de liguilla después de su triunfo frente al Puebla y ; el único equipo que no ha ganado en la temporada en Santos.

PosEquipoPuntos
1Chivas18
2Cruz Azul16
3Pumas15
4Toluca15
5Pachuca14
6Atlas13
7América11
8Monterrey10
9Tigres10
10Necaxa9
11Tijuana7
12Atlético de San Luis7
13León5
14Querétaro5
15Puebla5
16Juárez4
17Mazatlán4
18Santos1

¿Cuándo juega el América? Jornada 8 de la Liga MX

El América juega el sábado 28 de febrero, frente a Tigres, a las 21:00 horas en el Estadio Azulcrema o Estadio Ciudad de los Deportes y con ese partido se cierra la octava fecha.

La Liga MX no tiene programado ningún juego para el domingo 1 de marzo, en cambio tendremos cuatro partidos (casi media jornada) en la noche del viernes.

DíaHoraPartidoTV
Viernes 27 de febrero19:00Querétaro vs SantosFox One
Viernes 27 de febrero19:00Mazatlán vs PachucaAzteca 7 y Fox One
Viernes 27 de febrero21:00Juárez vs AtlasAzteca 7 y Fox One
Viernes 27 de febrero21:00Tijuana vs PumasFox One
Sábado 28 de febrero17:00San Luis vs PueblaAzteca 7 y Fox One
Sábado 28 de febrero17:00Toluca vs ChivasESPN, Disney+ y VIX
Sábado 28 de febrero19:00León vs NecaxaFox One
Sábado 28 de febrero17:00Monterrey vs Cruz AzulCanal 5, TUDN y VIX
Sábado 28 de febrero21:00América vs TigresCanal 5, TUDN y VIX

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Liga MX Femenil

Jugadoras de Necaxa y Querétaro abandonan la cancha por presuntas detonaciones fuera del estadio
Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez

Liga MX suspende el partido entre Querétaro y Juárez tras operativos y bloqueos
Partidos suspendidos Liga MX

Todos los eventos deportivos que cancelados tras el código rojo en Jalisco, Guanajuato y Querétaro
Clásico femenil suspendido

Suspendido clásico entre Chivas y América en la Liga MX Femenil

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook