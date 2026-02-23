Lo que necesitas saber: Pese a la derrota y pese a perder el invicto, Chivas es líder de la Liga MX

Ya nos estresamos un montón y vimos demasiadas noticias, que no fueron precisamente las noticias más bonitas, así que es justo cerrar este fin de semana y arrancar la siguiente con algo mejor y para eso esta nuestra amada e incomprendida Liga MX, que vio caer a las Super Chivas frente al rey de los memes, estamos hablando del Cruz Azul.

La Máquina le quitó el invicto a las Chivas y todas las playeras rojiblancas volvieron al cajón, al ropero o debajo del colchón, aunque aún queda algo de orgullo en nuestros chivahermanos, ya que aún son líderes de la Liga MX, aunque eso se puede acabar la próxima semana, ya que les toca jugar contra Toluca, en calidad de visitante.

Chivas pierde invicto

El renacer del América y el regreso de Christian Martinoli

‘Las Poderosas’, como le dicen los azulcremas a su equipo, volvieron a levantar el vuelo y puso una paliza al pobre Pueblita, que en este torneo solo le ha ganado al Mazatlán, y lamentablemente para Andrés Vaca, no pudo cantar ninguno de estos goles, pues este partido fue transmitido por TV Azteca y fue el partido que marcó el regreso de Martinoli, después de algunas semanas ausente por enfermedad.

Imagen de la jornada

El golazo de Kenedy, jugador de Pachuca, quien madrugó a Nahuel Guzmán casi desde media cancha y con ello los Tuzos le dieron la vuelta a Tigres. Además, el gol brasileño recordó a mucha banda del Pachuca aquel gol del ‘Cuqui’ Silvani en la final del Invierno 2001.

Resultados de la Liga MX: Jornada 6

Pumas cerró la jornada con un triunfo sobre Monterrey y se instaló en la tercera posición de la tabla general.

Local Resultado Visitante Tigres 1-2 Pachuca Puebla 0-4 América Atlas 3-2 San Luis León 2-1 Santos Necaxa 0-3 Toluca Cruz Azul 2-1 Chivas Tijuana 1-1 Mazatlán Pumas 2-0 Monterrey Qurétaro vs* Juárez

*Partido reprogramado

¿Cómo quedó el América en la tabla general de la Liga MX?

América se ubica en el séptimo lugar, con 11 unidades, una más que los equipos regios, así que volvió a la zona de liguilla después de su triunfo frente al Puebla y ; el único equipo que no ha ganado en la temporada en Santos.

Pos Equipo Puntos 1 Chivas 18 2 Cruz Azul 16 3 Pumas 15 4 Toluca 15 5 Pachuca 14 6 Atlas 13 7 América 11 8 Monterrey 10 9 Tigres 10 10 Necaxa 9 11 Tijuana 7 12 Atlético de San Luis 7 13 León 5 14 Querétaro 5 15 Puebla 5 16 Juárez 4 17 Mazatlán 4 18 Santos 1

¿Cuándo juega el América? Jornada 8 de la Liga MX

El América juega el sábado 28 de febrero, frente a Tigres, a las 21:00 horas en el Estadio Azulcrema o Estadio Ciudad de los Deportes y con ese partido se cierra la octava fecha.

La Liga MX no tiene programado ningún juego para el domingo 1 de marzo, en cambio tendremos cuatro partidos (casi media jornada) en la noche del viernes.