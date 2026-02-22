La Liga MX suspendió el último partido de la jornada 7 del domingo 22 de febrero, entre Querétaro y Juárez, tras los bloqueos y operativos por la muerte de ‘El Mencho’. La decisión se comunicó cerca de las 14:30 horas, tiempo del centro de México, casi tres horas después de la suspensión del clásico entre Chivas y América, de la Liga MX Femenil. 

“La Liga BBVA MX Informa que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspóndete a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”, dice el comunicado.

Liga MX suspende partido del Querétaro y Juárez
Liga MX suspende partido del Querétaro y Juárez

¿Qué pasará con el partido entre México e Islandia en Querétaro?

Hay que recordar que Querétaro también es sede del partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Islandia, el próximo miércoles, y los seleccionados han estado llegando a la entidad, sin embargo, hasta ahora no hay información sobre el futuro del partido.

Convocatoria Selección Mexicana
Convocatoria Selección Mexicana

Diversas entidades de la zona del Bajío han sido azotadas por olas de violencia, principalmente con vehículos incendiados en vialidades principales, por lo cual una de las recomendaciones es no salir de casa y terminales de autobuses han suspendido o limitado servicios. 

Asimismo, se han suspendido clases en varias entidades como una medida de seguridad para el lunes 23 de febrero.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Liga MX Femenil

Jugadoras de Necaxa y Querétaro abandonan la cancha por presuntas detonaciones fuera del estadio
Liga MX Jornada 7

Liga MX: El fin de las Súper Chivas, el regreso de Martinoli y el golazo de Keney a Nahuel
Partidos suspendidos Liga MX

Todos los eventos deportivos que cancelados tras el código rojo en Jalisco, Guanajuato y Querétaro
Clásico femenil suspendido

Suspendido clásico entre Chivas y América en la Liga MX Femenil

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook