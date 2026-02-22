La Liga MX suspendió el último partido de la jornada 7 del domingo 22 de febrero, entre Querétaro y Juárez, tras los bloqueos y operativos por la muerte de ‘El Mencho’. La decisión se comunicó cerca de las 14:30 horas, tiempo del centro de México, casi tres horas después de la suspensión del clásico entre Chivas y América, de la Liga MX Femenil.

“La Liga BBVA MX Informa que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspóndete a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”, dice el comunicado.

Liga MX suspende partido del Querétaro y Juárez

¿Qué pasará con el partido entre México e Islandia en Querétaro?

Hay que recordar que Querétaro también es sede del partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Islandia, el próximo miércoles, y los seleccionados han estado llegando a la entidad, sin embargo, hasta ahora no hay información sobre el futuro del partido.

Diversas entidades de la zona del Bajío han sido azotadas por olas de violencia, principalmente con vehículos incendiados en vialidades principales, por lo cual una de las recomendaciones es no salir de casa y terminales de autobuses han suspendido o limitado servicios.

Asimismo, se han suspendido clases en varias entidades como una medida de seguridad para el lunes 23 de febrero.