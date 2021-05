¡Agárrense! Los partidos más atractivos de la temporada 2021 de la NFL

Poco a poco, estamos más cerca de vivir una nueva temporada de la NFL y aunque en México, no tendremos un partido acá, pues no nos quedará de otra más que ver todos los partidos por la televisión y esta campaña tendrán una semana más de temporada.

Sí, no serán 16 las jornadas que viviremos en la NFL, esta temporada se sumará una semana más, pues se quitó una semana de pretemporada para sumarla al calendario. Previo a esta temporada se jugaban 4 partidos de pretemporada y posteriormente los 16 encuentros de campaña regular, pero no más con eso.

La NFL presenta un espectáculo digno de los mejores del mundo, no sólo en cuanto a transmisiones, competitividad, nivel de los jugadores, sino también en todas las historias que rondan en la liga. Jugadores contra ex equipos, novatos en sus debuts y deportistas en busca de nuevos récords.

Esta temporada será especial, Tom Brady consiguió su séptimo anillo de Super Bowl, tiene más que cualquier franquicia de la NFL y regresará para este 2021 en busca de sumar un anillo más a su cuenta, pero tendrá seria competencia en este año.

Nuevos jugadores llegaron a la NFL, Trevor Lawrence, Zach Wilson y Trey Lance fueron las primeras tres selecciones del Draft 2021 y se estrenarán en la liga desde la semana 1. Jaguars, Jets y 49ers, son los equipos que recibieron a estos novatos que quieren brillar en lo más alto.

Grandes jugadores cambiaron de aires, Lions y Rams intercambiaron QB’s entre Matthew Sttaford y Jared Goff, J.J. Watt se fue de Texans con destino a Cardinals. DeSaun Jackson, uno de los grandes receptores en los últimos años cambió de equipo y llega a Rams, A.J. Green uno de los más consistentes salió de Bengals y llega a unos super reforzados Cardinals.

Semana 1 de la NFL

Esta temporada iniciará como ya es tradición, arrancará en jueves con los campeones Tampa Bay Buccaneers en contra de los Cowboys de Dallas, la jornada seguirá el domingo con duelos como Green Bay Packers vs New Orleans Saints y Cleveland Browns vs Kansas City Chiefs.

El platillo de domingo por la noche será entre Chicago Bears y Los Angeles Rams, para finalizar el lunes por la noche con Baltimore Ravens enfrentando a Las Vegas Raiders. Una semana 1 que promete duelos de alarido en todos los frentes, a continuación, puedes ver la semana 1 completa.

Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

Philadelphia Eagles vs Atlanta Falcons

Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills

New York Jets vs Carolina Panthers

Minnesotta Vikings vs Ciniccinati Bengals

San Francisco 49ers vs Detroit Lions

Jacksonville Jaguars vs Houston Texans

Seattle Seahawks vs Indianapolis Colts

Arizona Cardinals vs Tennesse Titans

LA Chargers vs Washington Football Team

Cleveland Browns vs Kansas City Chiefs

Miami Dolphins vs New England Patriots

Green Bay Packers vs New Orleans Saints

Denver Broncos vs New York Giants

Chicago Bears vs LA Rams

Baltimore Ravens vs Las Vegas Raiders

Partidos más atractivos de la temporada

Jacksonville Jaguars vs New York Jets

Aunque en teoría parecería un juego entre equipos que la pasada temporada terminaron en lo más bajo de las clasificaciones, para este 2o21 tiene un atractivo para hacerlo interesante. Trevor Lawrence y Zach Wilson, primeras 2 selecciones del Draft se enfrentan por primera vez en la NFL.

New York Giants vs Dallas Cowboys

Uno de los duelos clásicos de la NFL, además de ser un duelo en el Este de la Conferencia Nacional, pero eso no es lo atractivo, pues el primer duelo de la temporada entre ellos marcará 2 regresos a la liga. Saquon Barkley por los Giants y Dak Prescott en Cowboys, ambos jugadores no pudieron terminar la campaña pasada por lesiones.

Tampa Bay Buccaneers vs LA Rams

Un duelo en lo más alto de la Conferencia Nacional, en la temporada pasada dieron una muestra del espectacular partido que nos pueden regalar, pero nos quedamos esperando la revancha en postemporada, pero no llegó gracias a los Packers.

Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers

La prueba de fuego para los Bills, en busca de demostrar que son un equipo de verdad y un equipo que sea diferente a Chiefs para medirse. Un partido con mucha historia, pues cuando Tom Brady llegó a ser titular en los Pat´s, Drew Bledsoe fue directo a Buffalo.

Green Bay Packers vs San Francisco 49ers

Aaron Rodgers es el principal jugador que tiene los reflectores en este partido, pues aún sigue la novela de que se quiere ir de los Packers y se habló mucho de que podía llegar a los 49ers, equipo que tiene tatuado en su corazón.

Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens

La Conferencia Americana vivirá un duelo que marcará el camino en lo más alto, o eso esperamos, pues Chiefs y Baltimore se enfrentan con un par de QB´s que han demostrado ser de lo mejor que ha llegado a la NFL entre Patrick Mahomes y Lamar Jackson.

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

El morbo que ronda a este partido después de lo que sucedió en la postemporada de la temporada pasada, en la que Browns eliminó a Steelers en Pittsburgh, se vuelven a enfrentar en la casa de los acereros con miras a conseguir la victoria y ventaja del juego divisional.

Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs

La reedición del campeonato de conferencia en la Americana, nuevamente en casa de los Chiefs, como en la temporada pasada. Bills quiere sacarse la espinita de aquel partido y dejar en el emparrillado a su último verdugo.

Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots

Tom Brady regresa a enfrentar al equipo con el que se volvió leyenda, será la primera vez en que Brady se vea las caras contra su ex equipo y su ex entrenador, Bill Belichick, pero aquí hay un cuestionamiento importante, ¿cómo será recibido Tom Brady?

Green Bay Packers vs Kansas City Chiefs

El primer duelo de Super Bowl en la historia y este partido es fruto de la nueva regla de la NFL para la semana 17, en la que se enfrentan equipos de diferentes conferencias y con similares resultados en la campaña anterior, por lo que veremos a los mejores equipos de la temporada pasada en esta campaña.