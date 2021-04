¡Terremoto en Green Bay! Reportan que Aaron Rodgers no quiere regresar al equipo

Estamos en la Ciudad de México y hasta se escuchó el crujir de los corazones de todos los aficionados a los Packers, pues apareció la noticia de que Aaron Rodgers está inconforme con el equipo y no quiere regresar para la siguiente temporada.

De acuerdo con Adam Schefter periodista de ESPN, el QB le habría informado al club su molestia con el equipo y sus decisiones, además de mostrarles intenciones de no volver para el campamento de entrenamiento ni la próxima temporada con los Packers.

Esto pega hondo en toda la organización, pues Aaron Rodgers es un elemento fundamental para que los Packers puedan tener aspiraciones de postemporada y otro posible Super Bowl, cerca se quedaron en la última postemporada y una mala decisión (por lo que se queja Rodgers) les quitó la posibilidad de ir por el Vince Lombardi.

A unas horas del Draft, esta noticia cae como bomba dentro de toda la NFL, pues varios equipos podrían mover sus fichas y sus selecciones de draft para hacerse con los servicios de Aaron Rodgers, si es el caso de que en realidad no quiere regresar con los Green Bay Packers.

Muchas teorías han comenzado a surgir a raíz de la noticia que soltó el periodista de ESPN, pues se trata de uno de los mejores jugadores de la NFL y último MVP de la temporada, así que su calidad está garantizada y probada.

Primero, aunque Aaron Rodgers no quiera regresar con el equipo, si no existe algún cambio, tendría que reportar con el equipo debido a su contrato, además, el gerente general del equipo fue claro en que cuenta con él para el 2021 y el futuro.

Siguiendo con los rumores, San Francisco ha hecho su aparición a escena y estaría interesado en el QB y Rodgers en jugar para los 49ers, pues es su equipo de toda la vida. Así que en unas cuantas horas se podrían dar movimientos que sean terremotos en la NFL.

Otro tema a considerar, será que su ahora prometida, la actriz Shailene Woodley vive en la ciudad de Los Angeles, así que no sería descabellado que sea un ganar-ganar para Aaron Rodgers el llegar a los 49ers, pues estaría en el equipo al que ama y junto a su pareja y futura esposa.

📸 | Shailene Woodley and fiancé Aaron Rodgers at Walt Disney World in Orlando, Florida.

Photos by Matt Stroshane. pic.twitter.com/ZEv4j5RumK

— Shailene Woodley Updates (@PlanetShailene) April 12, 2021