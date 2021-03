¡Andaba hasta las manitas! Tom Brady no recuerda el lanzamiento del Vince Lombardi

¿Se acuerdan que Tom Brady lanzó el trofeo Vince Lombardi de bote a bote durante los festejos de los Tampa Bay Buccaneers? Pues él no, jajaja. El quarterback confesó que ese día se pasó de copas durante el festejo y por lo tanto no recuerda muchas cosas de aquel día, entre ellas el temerario lanzamiento del trofeo.

El video de Tom Brady circuló en redes sociales el 10 de febrero, cuando los jugadores festejaron el título en el Tampa Riverwalk, donde los jugadores fueron divididos en botes y Brady tuvo la idea de lanzar el Vince Lombardi a Rob Gronkowski y Cameron Gray y éste último capturó el trofeo.

Pero para este momento, Brady asegura que ya había tomado una buena dosis de tequila, por lo que ya no era consciente de lo que estaba haciendo.

“No recuerdo nada. En primer lugar, no estaba pensando en ese momento. Fue pensar ‘esto parece muy divertido de hacer'”, dijo el quarterback, quien después fue objeto de críticas por parte de la familia encargada de diseñar el trofeo.

Brady se dijo agradecido con sus compañeros por haber capturado el trofeo, pues si éste hubiera caído al agua, entonces se habría metido en un problemón.

Reconoció que la atrapada de Cameron Gray no era sencilla, ya que el trofeo cuanta con bordes afilados. “Me enteré más tarde, si ese hubiera sido un pase incompleto, habría caído como 24 metros. Estoy tan feliz de que Cam lo haya atrapado”, indicó Brady.

Después del video del lanzamiento del trofeo circularon de imágenes de Brady saliendo del lugar bastante alegre, con su hija de ocho años siguiéndolo atrás.

