Draft NFL: ¿Quién es Trevor Lawrence y por qué todo el mundo habla de él?

Trevor Lawrence tiene todos los reflectores sobre él, pues es el niño de oro en la NFL y su talento respalda dentro del campo, todas y cada una de las buenas reseñas que recibe. Para el Draft, es el mejor jugador universitario, así fue rankeado en el Combine y varios equipos buscan hacerse de sus servicios.

10,098 yardas en sus 3 años como colegial con la universidad de Clemson hacen que no sólo sea uno de los mejores prospectos para este Draft, también uno de los mejores QB en la historia de la universidad y son palabras mayores, pues Clemson en la historia tiene a jugadores como Deshaun Watson, Steve Fuller, entre otros.

Trevor Lawrence es una de las grandes estrellas de los Tigres de Clemson, pues en su año de novato en la universidad los llevó a tener una temporada perfecta de 15-0 y consiguió el campeonato nacional y estuvo cerca de repetir la hazaña en su segundo año, pero no fue perfecta, lograron el récord de 14-1.

Se espera que Trevor Lawrence sea el primer elegido en el Draft 2021 y varios equipos están interesados en el QB, los Jaguars tienen la primera selección para este año y la posición de mariscal vacía para la siguiente temporada, al igual que los Jets, quien tienen el segundo pick de la noche, así que lo veremos muy rápido en el evento con nuevo equipo.

¿Quién es Trevor Lawrence?

Trevor Lawrence es de ese tipo de persona que tiene el talento nato, desde que nace tiene ese halo en la cabeza y ese don especial que pocos en el mundo del deporte pueden tener como Lionel Messi, Maradona, Pelé, Michael Jordan, Tom Brady.

A la edad de 14 años, deslumbraría a su próximo entrenador en la secundaria Cartersville en Georgia. Joey King, entrenador recién llegado al equipo y a la ciudad no creía en que un niño, porque aún lo era, de 14 años estuviera en el equipo porque aún no estaba lo suficientemente preparado para ponerse todo el equipo y agarrar el balón.

Posteriormente, al ver las cualidades de Trevor Lawrence a tan corta edad, cambió de opinión sobre su idea, sólo por el joven QB. “Este niño va a ser especial. Sea lo que sea ‘eso’, él lo tiene“, dijo Joey King sobre lo que había demostrado en el campo Trevor Lawrence.

Su mamá Amanda Lawrence siempre vio algo especial en Trevor, esa habilidad atlética y talento para los deportes: “Trev realmente tiene una extraña calma en él. Incluso en medio de circunstancias o situaciones muy intensas, Trevor tiene una cabeza bastante tranquila y ha sido capaz de manejar eso”, mencionó su madre.

No todo fuel miel sobre hojuelas para Lawrence, la fama trae controversia y eso fue lo que sucedió. Al terminar su carrera en la secundaria, llegó a Clemson, pero no tendría un lugar asegurado, pues había un QB y su nombre era Kelly Bryant.

La gente comenzó a crear una enemistad que no existía, según comenta Bryant, pero Trevor le ganó el puesto de titular y Kelly se terminó yendo a otra universidad, aunque no le guarda rencor a Lawrence, sabe que no fue decisión de él, sino de los coaches.

A pesar de todo su talento, siendo QB no estás exento de recibir buenos golpes, por más elusivo que seas, así que en su temporada de novato, en el segundo juego recibió uno de esos impactos que lo sacó del juego. Así que, debe de agradecerle al QB de reserva, Chase Brice, quien dio la victoria a Clemson y mantuvo la racha que comenzaba para una temporada perfecta.

Además del futbol americano, Trevor Lawrence tiene un talento especial y es fuera del campo, nadie jamás adivinaría qué es, pero su don es con los bebés. Sí, de alguna manera es extremadamente bueno con los bebés, pues hasta los más berrinchudos, logra arrullarlos y hacerlos sonreír.

Darien Rencher, corredor de Clemson, recuerda: “No sé si es el cabello y creen que es mamá, pero lo aman de verdad“, así que esta habilidad le ayudará a la esposa de Trevor, Marissa Mowry con sus futuros hijos, pues tiene la experiencia con su hermana pequeña.