Ya es oficial: México se queda sin partido de NFL por segundo año consecutivo

Tenemos mil y un razones para odiar la pandemia y el COVID-19, pero los aficionados a la NFL tiene una razón más que nosotros. México tiene una mala noticia que tiene que ver con la NFL, nuestro país y algunos corazones rotos de los fanáticos.

No es que la temporada de la NFL, porque no sucedió, pero sí tenemos malas noticias para todo México, pues por segundo año consecutivo, no tendremos partido de temporada regular en este 2021 y todo por el COVID-19, pues las condiciones no son aptas para disputar el partido.

En un comunicado, la NFL anunció que el partido programado en el Estadio Azteca de esta temporada, no se llevará a cabo con la finalidad de resguardar la salud de los jugadores, entrenadores, staff de los equipos y de toda la NFL.

Porque para la NFL, la salud y el bienestar de sus aficionados es nuestra prioridad, informamos lo siguiente respecto al #MexicoGame:#NFLMX pic.twitter.com/8PRmRn6ZGf — NFL México (@nflmx) May 11, 2021

Pero no todas son malas noticias, pues el partido será reprogramado para el 2022, si es que (y tocamos madera), la pandemia y el COVID-19 lo permiten. La NFL quiere que se pueda asegurar la mejor experiencia para los aficionados mexicanos.

México no será un destino para la siguiente temporada de la NFL debido al COVID-19, pero sí saldrá de los Estados Unidos y con dirección a Inglaterra, pues el país europeo sí recibirá partidos de temporada regular y es entendible, de acuerdo a El País, Inglaterra no registró ningún muerto por el virus en un año y sucedió el pasado domingo.

El último partido de la NFL en México

El 18 de noviembre de 2019 fue la última vez que la NFL vino a México, un partido entre los Chiefs y Chargers fue el platillo que pudieron disfrutar los fanáticos del emparrillado y el partido no decepcionó, pues fue un duelo lleno de puntos por parte de ambos equipos.

Phillip Rivers y Patrick Mahomes fueron los encargados de comandar a las ofensivas, pero fue el ahora mariscal de campo retirado se llevó más yardas a casa con 353, pero con 4 intercepciones, mientras que el futuro ganador del Super Bowl registró 182 yardas y 1 pase de anotación.

Mahomes también lideró a su equipo en las yardas por tierra, se convirtió en el jugador que más yardas terrestres tuvo en el encuentro. De los receptores, uno de sus objetivos favoritos fue el que mejor rendimiento tuvo, Travis Kelce, ala cerrada registró 92 yardas y una anotación.