El 2026 empezó con muchos despidos en el mundo deportivo desde Enzo Maresca del Chelsea y Ruben Amorim del Manchester United hasta cinco coaches en la NFL. Y como si esos no fueran suficientes, en los últimos días, comenzó a sonar el rumor de la supuesta salida de de Luis Enrique del PSG.

Es más, algunos hasta habían asegurado que se convertiría en el nuevo entrenador del Manchester United. Pero tranquilos, la directiva del club parisino ya salió a desmentir todo y aseguraron que todo se trata de fake news… tsss.

Luis Enrique se queda en el PSG

Luis Campos, director deportivo del PSG, le puso punto final a los rumores sobre el futuro de Luis Enrique. Sin darle tantas vueltas al asunto, le aseguró a Canal + Foot que el rumor: “Es totalmente falso. 100% fake news”.

¿Pero de dónde salió el rumor? Todo comenzó en X (en dónde más podría ser), cuando la cuenta de @TouchlineX aseguró que Luis Enrique no quería renovar con el club y en el verano del 2026 se marcharía a otro equipo. Aparentemente, la información salió del diario Bild, al menos eso es lo que se lee en el post.

El rumor comenzó a tomar fuerza y en cosa de horas, varios medios ya habían replicado dicha información. Y es que, efectivamente el PSG no ha renovado el contrato de Luis Enrique, su actual contrato termina en el verano del 2027.

Sin embargo, tras las declaraciones de Luis Campos, podemos entender que ya andan en negociaciones. Además, no era muy lógico que el PSG dejará ir así de fácil al entrenador que les consiguió su ansiada Champions League ¿No?

Aunque… sabemos que en el mundo del futbol no hay nada escrito y siempre nos terminan sorprendiendo, en fin ¿Les gustaría que Luis Enrique se quedará en el PSG?