Lo que necesitas saber: Los malos resultados marcan el despido de los cuatro coaches... ¿habrá más? Quizás.

Balde de agua fría para tres coaches de la NFL… bueno, ni tanto: con temporada regular finalizada y sin ya nada que disputar, parece que los Browns de Cleveland, Raiders de Las Vegas, Falcons de Atlanta y Arizona Cardinals buscarán quien los lleve a mejor puerto la temporada que viene.

Fin de temporada marca la limpia en algunos equipos

El primero en caer fue el coach de Atlanta (antes de lunes negro… fue en domingo), Raheem Morris. En mensaje en redes, los Falcons anunciaron la salida del entrenador, así como la de Terry Fontenot, quien se desempeñaba como manager general del equipo.

“Tengo gran afinidad personal por ambos, Raheem y Terry, y aprecio su trabajo y dedicación a los Falcons, pero creo que necesitamos nuevos liderazgos en estos puestos de ahora en adelante”, comentó el dueño del equipo de Atlanta, Arthur M. Blank.

Anuncio de Atlanta Falcons / Imagen: @NFL

Stefanski dejó a Browns en último lugar de la AFC Norte

Luego, vino el anuncio de la salida de Kevin Stefanski de los Cleveland Browns. “Gracias, Kevin, por toda tu dedicación y esfuerzo incansable por esta organización. Apreciamos todo lo que has aportado a este equipo y recordaremos con cariño los momentos memorables que compartimos”, señaló el breve mensaje del equipo en redes.

Stefanski llegó a los Browns en 2020, llevando al equipo a disputar dos playoffs de la NFL… sin embargo, los resultados no fueron los mejores en las últimas temporadas: la última (o sea, la 2025 que acaba de concluir) terminó con récord 5-12, quedando en el último lugar de la AFC Norte por segundo año consecutivo.

Despiden a Kevin Stefanski / Imagen: @NFL

Raiders y Cardinals también le dieron las “gracias” a sus coaches

El tercero en quedarse sin chamba en el Lunes Negro fue el coach de Los Raiders, Pete Carroll, quien sólo estuvo un año en el banquillo… así que el equipo de Las Vegas va por su sexto entrenador en jefe en menos de cinco años.

Pete Carroll, coach de Las Vegas Raiders / Imagen: @NFL

Aunque se despidió con una victoria ante Kansas City, nada limpió la rachita de 10 partidos consecutivos con derrota. Así que, ni modo, Pete Carroll no podrá concluir el contrato con los Raiders que se había establecido por tres temporadas.



Por último (aunque quizás vienen más), los Arizona Cardinals le dieron las “gracias” así coach Jonathan Gannon, quien no le hizo honor a su apellido y tuvo una desastrosa temporada con el equipo y, desde la semana 13, ya estaban sin posibilidades de nadita.