¡Todo listo para el Super Bowl LX! El videojuego Madden NFL 26 ya simuló el gran partido del próximo 8 de febrero y predice que Seattle Seahawks le ganará con un cierre dramático a New England Patriots.

Simulación de Super Bowl LX // YouTube: ‎⁨@EAMaddenNFL⁩ (captura de pantalla)

Madden NFL 26 predice que Seattle Seahawks ganarán el Super Bowl LX

Las predicciones del videojuego Madden ya están aquí. Anticipan que Seattle Seahawks derrotará 23-20 a New England Patriots en el Super Bowl LX… en un encuentro donde Sam Darnold será el MVP.

La simulación de este año plantea dos caras. La primera mitad dominada por Seattle, quienes se fueron al descanso con un 14-3 y limitando a los Patriots a un gol de campo de Andrés Borregales.

Aunque una vez regresando del medio tiempo con Bad Bunny como artista, Drake Maye conecta con Kayshon Boutte para despertar a su ofensiva y poco a poco los Patriots se recuperan…

Dándonos un final de película, pues con tan solo 3 segundos en el reloj y un último intento, Darnold no lanza el balón y decide entregárselo a Walker III… quien logra estirarse en el último momento para anotar el touchdown que les da la victoria. Acá te dejamos esta gran simulación:

La misma predicción que la de una supercomputadora…

Aunque en los últimos años Madden ha fallado mucho, esta vez podría tener las posibilidades de su lado…

Y es que hace unos días, una supercomputadora que lleva dos años seguidos acertando al campeón del Super Bowl arrojó el mismo ganador que el videojuego: Seattle Seahawks.

Habrá que ver si esta vez acierta en esta predicción… ¿Tú a qué equipo quieres ver campeón del Super Bowl LX?