Lo que debes saber: Todo lo que debes saber sobre el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny. Fecha, horario, duración, setlist y sus posibles invitados.

Te guste o no el futbol americano existen varias buenas razones para ver el Super Bowl 2026 y una de ellas, desde luego, es el show de medio tiempo. Grandes bandas y intérpretes han tenido la enorme responsabilidad de entretener no solo a las personas que están en el estadio sino, literalmente, a todo el mundo que sintoniza el partido desde cualquier lugar.

El show de medio tiempo del Super Bowl toma meses de preparación y puede ser el impulso para la carrera de él o la invitada o simplemente un reconocimiento más en su trayectoria. Si eres de los que ven el Super Bowl por el halftime show esta información te interesa.

Checa todo lo que se sabe hasta el momento sobre el Super Bowl 2026.

Fotografía @NFL vía X

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El LIX Super Bowl se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en San Francisco, California.

¿En dónde es el Super Bowl 2026?

El partido se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers de San Francisco desde 2014. El estadio de tiene una capacidad para recibir a 68,500 espectadores y se encuentra en Santa Clara, California.

Foto: @levisstadium / Instagram

¿A qué hora empieza el medio tiempo del Super Bowl 2026?

El medio tiempo arranca al terminar el segundo cuarto del encuentro deportivo, recordemos que estos no tienen una duración exacta y suelen extenderse dependiendo de lo que pase en el terreno de juego.

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 podría estar comenzando a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Antes que te recomendamos que a esa hora estés pendiente.

Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en vivo

Tienes varias opciones para ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en vivo.

Show de medio tiempo 2026 en vivo en televisión abierta

Canal 5

Azteca 7

Show de medio tiempo 2026 en vivo en streaming

Disney+

Vix

NLF Game Pass

Show de medio tiempo 2026 en vivo online

Azteca Deportes

NFL Pass Game

¿Cuánto dura el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Tiene una duración, aproximada, de 13 minutos. Imagínate ser el invitado y tener que hacer lo posible porque no se te vaya ningún detalle en tan poco tiempo.

¿A qué hora termina el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Considerando su duración y si empieza, por ejemplo, a las 19:00 horas, podría estar finalizando a las 19:13 horas, tiempo del centro de México. Pero recuerda que no hay un horario exacto para que comience, todo depende de cómo va el juego.

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny es el artista que estará cargo del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en un hecho inédito ya que, aunque no es la primera vez que un latino tiene esta responsabilidad, se espera que sea totalmente en español.

Esta presentación de Bad Bunny se llevará a cabo justo cuando el cantante se encuentra recorriendo diferentes países con su gira DeBí TiRaR MáS fOtOs, con la que lo vimos en México en 2025 con ocho conciertos agotados en el Estadio GNP Seguros en CDMX.

¿Quién es Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre completo de Bad Bunny, nació el Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994, y con 31 años de edad se convirtió en el artista más escuchado del mundo en 2025.

Actualmente se encuentra dando una de las giras musicales más importantes con la que se negó a presentarse en Estados Unidos para evitar redadas de ICE que pusieran en peligro a su público.

Te dejamos una lista de canciones de Bad Bunny lejos de la música urbana para que conozcas otra cara de su repertorio… porque sí, empezó haciendo trap y en DeBí TiRaR MáS FoToS se adentró en ritmos como la salsa.

Invitados de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

La carrera de Bad Bunny está llena de colaboraciones bastante interesantes por lo que tuvo algunos invitados durante los 13 minutos en los que fue visto por millones de personas.

Lady Gaga

Ricky Martin

En La Casita pudimos ver a Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal, Young Miko y Karol G.

Recordemos que él ya había aparecido en un show de medio tiempo del Super Bowl al ser invitado de Shakira en 2020.

Setlist a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Al ser un show de 13 minutos, el setlist estuvo integrado por fragmentos de estas canciones:

Tití Me Preguntó

Yo Perreo Sola

Safaera

Esta Noche

Eoo

Mónaco

Die With A Smile – Lady Gaga como invitada

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii – Ricky Martin como invitado

El Apagón

Café con Ron

Debí Tirar Más Fotos

Colección de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

La NFL presentó una colección especial de ropa inspirada en los equipos de la liga en la que aparece el sapo Concho, un personaje que nació con el concepto de DeBí TiRaR MáS FoToS, el álbum más reciente de Bad Bunny. Checa todas prendas de la colección y cómo comprarlas.

Conoce la historia de este animal es conocido tal cual como sapo concho que es un animal endémico de Puerto Rico, pero también, lamentablemente, una especie en peligro de extinción.

Foto: nflshop.com

¿Quién ha estado en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Estos son los talentos que nos han sorprendido en el medio tiempo del Super Bowl en la última década.

Medio tiempo del Super Bowl 2025 – Kendrick Lamar

Medio tiempo del Super Bowl 2024 – Usher

Medio tiempo del Super Bowl 2023 – Rihanna

Medio tiempo del Super Bowl 2022 – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige

Medio tiempo del Super Bowl 2021 – The Weeknd

Medio tiempo del Super Bowl 2020 – Jennifer Lopez y Shakira

Medio tiempo del Super Bowl 2019 – Maroon 5

Medio tiempo del Super Bowl 2018 – Justin Timberlake

Medio tiempo del Super Bowl 2017 – Lady Gaga

Medio tiempo del Super Bowl 2016 – Coldplay

Medio tiempo del Super Bowl 2015 – Katy Perry



