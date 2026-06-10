Lo que necesitas saber: Marcel Ruiz se lesionó durante el partido entre Toluca vs San Diego de la Concachampions, el 11 de marzo.

El Toluca confirmó que Marcel Ruiz ya fue operado de la lesión en el ligamento cruzado anterior que sufrió a principios de marzo. Su recuperación tomará entre 6 y 9 meses.

Digamos que, Marcel aprovechó que Javier Aguirre lo dejó fuera de los 26 jugadores convocados de México para el Mundial 2026 y decidió operarse de una vez por todas.

¿Qué hubiera pasado si iba al Mundial? Hubiera podido jugar, pero con dos escenarios. En uno, la lesión podría empeorar y en el otro, iba a poder jugar con normalidad. Todo hubiese dependido de la respuesta de su cuerpo a la exigencia de juego.

Marcel Ruiz la lesión del ligamento cruzado anterior roto / Mexsport

Toluca confirma operación de Marcel Ruiz

Marcel Ruiz se lesionó durante el partido entre Toluca vs San Diego de la Concachampions, el 11 de marzo. En aquel entonces, el club informó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha, por lo que tendría que ser operado.

Sin embargo, después se confirmó que la ruptura fue parcial y no total, por lo que tuvo chance de seguir jugando después de un breve proceso de rehabilitación. Eso le dio la oportunidad de colarse a la prelista de Javier Aguirre.

¿El problema? El ‘Vasco’ no quiso arriesgar la salud de Marcel y prefirió dejarlo fuera de la lista final.

Fotografía @TolucaFC vía X

Después de todos los esfuerzos que hizo Marcel, no pudo llegar al Mundial, así que no le quedó de otra más que someterse a la operación. Aunque, si todo sale bien, podrá cumplir su sueño mundialista dentro de 4 años.