Lo que necesitas saber: Ya se dio a conocer la lista definitiva para el Mundial 2026; los que no están, de plano se pierden la Copa del Mundo

Acabó la duda, la intriga, la inquietud… México por fin presentó su lista de convocados para el Mundial 2026. Pero ahora que conocemos a los 26 elegidos, es momento de recordar a aquellos que bien pudieron tener un lugar, pero no jugarán la Copa del Mundo.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Los ausentes en la lista de convocados de México para el Mundial 2026

Claro, esto siempre será muy subjetivo. Cada quien tiene en mente a alguien que faltó, el que sobra o de plano el que no hay por qué llamar ausente.

Quizá haya jugadores de esta lista que cierta parte de la afición crea que no se les puede llamar ausentes. Pero justo la idea es recordar a aquellos que en cierto momento se llegó a pensar que podrían jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Algunos entraron aquí por lesión, pues de no estar lastimados, quizá sí hubieran jugado el 11 de junio.

Pero vamos directo con los ausentes en la lista del Vasco Aguirre:

Marcel Ruiz: La rotura de ligamento cruzado no le impide jugar, pero Aguirre no terminó de convencerse de llevarlo. Al final Mercel sí tendrá que operarse la rodilla lesionada.

Marcel Ruiz con la Selección Mexicana / Foto: Mexsport

Charly Rodríguez: Era infaltable en las convocatorias del Vasco, pero desde finales de 2025 dejó de llamarlo y de plano no va.



Era infaltable en las convocatorias del Vasco, pero desde finales de 2025 dejó de llamarlo y de plano no va. Diego Lainez: Quizá no podemos llamarlo ausente por su momento actual, pero sin duda era un jugador que hace algunos años estaba proyectado para este Mundial en casa. Y no va.



Quizá no podemos llamarlo ausente por su momento actual, pero sin duda era un jugador que hace algunos años estaba proyectado para este Mundial en casa. Y no va. Erick “El Chiquito” Sánchez: Llegó al América como figura de la Liga y muchos lo veíamos en el Mundial 2026. Su realidad es muy distinta.



Llegó al América como figura de la Liga y muchos lo veíamos en el Mundial 2026. Su realidad es muy distinta. Luis Ángel Malagón: Si hubiera sido titular sobre el ‘Tala’ es debatible, pero es un hecho que si no se hubiera lesionado, estaría en la lista de 26 jugadores para el Mundial.

Foto: @angel_malagonv (Instagram)

Jesús Orozco Chiquete: Difícilmente lo veríamos de titular y en una de esas tampoco le alcanzaría para estar entre los 26, pero de no lesionarse, bien pudo pelear este semestre por un lugar.



Difícilmente lo veríamos de titular y en una de esas tampoco le alcanzaría para estar entre los 26, pero de no lesionarse, bien pudo pelear este semestre por un lugar. Chucky Lozano: Todavía en 2024, Chucky jugaba en Europa. Tuvo un 2025 muy bueno con San Diego, pero no salió del club de la mejor forma y este semestre de plano desapareció.



Todavía en 2024, Chucky jugaba en Europa. Tuvo un 2025 muy bueno con San Diego, pero no salió del club de la mejor forma y este semestre de plano desapareció. Rodrigo Huescas: Estaba encontrando su mejor momento en Europa, pero se tronó en octubre del año pasado. No hubo tiempo para verlo en el Mundial.

Captura de pantalla video tv.fck.dk

Richard Ledezma: Estuvo en cuatro partidos con la Selección Mexicana este año, pero no lo convocaron para la última fecha FIFA y no le alcanzó a pesar de las ausencias en esa banda derecha.



Estuvo en cuatro partidos con la Selección Mexicana este año, pero no lo convocaron para la última fecha FIFA y no le alcanzó a pesar de las ausencias en esa banda derecha. Julián Araujo: Aunque tuvo una alza en sus minutos en Europa con Celtic, una lesión apagó esa estrella que lo venía iluminando.



Aunque tuvo una alza en sus minutos en Europa con Celtic, una lesión apagó esa estrella que lo venía iluminando. Jordan Carrillo: El torneo que se rifó con Pumas hacía pensar que Aguirre lo llamaría para aprovechar ese buen momento. Pero no sucedió.

Jordan Carrillo con Pumas / Foto: Mexsport

Hora de dejarte la misión a ti: ¿Quién más hizo falta en esta lista de grandes ausentes? O bien, ¿quién consideras que igual y tampoco merecía estar aquí?