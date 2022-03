Marcela Zacarías, la tenista mexicana que va por el Oscar con ‘King Richard’

Una nueva entrega de los premios Oscar está aquí y después de las restricciones por la pandemia, volverán los desfiles por la alfombra roja. Pero más allá de lo que sucedió en la pantalla durante el último año, las películas cuentan con ingredientes especiales para distinguirse entre sí. En el caso de ‘King Richard’, se presume la participación de la mexicana Marcela Zacarías.

A diferencia de lo que muchos creerían, se trata de una tenista que se convirtió en actriz para este largometraje. Por el contrario, las protagonistas Saniyya Sidney y Demi Singleton aprendieron a jugar para lucir como Venus y Serena Williams en la cancha.

“Es algo muy padre, todo empezó estando en un WTA en California, estaba jugando un partido y el productor de la película se acercó con Marco, mi esposo, y le dijo ‘busqué en Google, encontré a Marcela, vi que estaba jugando a media hora de LA y quiero preguntarle si quiere salir en la película’. La verdad es que eso fue impresionante, el hecho de que me escogieron y me buscaron. Me lo mandó Dios. Era algo que el destino me tenía preparado y fue una experiencia inolvidable para mí, se va a quedar para la historia“, declaró Marcela Zacarías según Milenio.

Marcela Zacarías en el tenis y el papel de Sánchez Vicario en la vida de las Williams

Oriunda de San Luis Potosí, Marcela Zacarías tiene más de 10 años de trayectoria profesional en el tenis y ha disputado entre otros torneos, el Abierto Mexicano de Acapulco. En 2012 consiguió su primera victoria en qualy de WTA con apenas 17 años, pero en ese entonces no tenía ranking porque su categoría era junior. El profesionalismo llegó en ese mismo año, cuando la mexicana ya presumía dos títulos de la ITF.

La edición 2022 del Abierto GNP Seguros de Monterrey representó su triunfo ante la estadounidense Emma Navarro, el primero en un cuadro principal de la WTA y uno de sus mejores momentos viene motivado por la participación en ‘King Richard’. Así que con la posibilidad de vencer en próximos torneos, podría llegar también el ingreso al Top 100 del ranking.

Los nombres de Venus y Serena Williams son la élite del deporte blanco, así que su historia en la pantalla grande llamó la atención de millones de personas. Y si bien es cierto que ‘King Richard’ refiere a la historia de su padre Richard, las deportistas son el punto central de todo. Por ello aparece el papel de Marcela Zacarías como Sánchez Vicario.

La española enfrentó a Venus en la final de Sídney en 1998 y la venció en sets corridos por 6-1 y 6-3. Campeona de Roland Garros en tres ediciones y del US Open en 1994, también se midió con la mayor de las Williams en cuartos de final del último Grand Slam del año y la estadounidense se repuso del primer set para vencer.

La mexicana también contó que durante la premier de la película, tuvo la oportunidad de convivir con las hermanas Williams. “Me preguntaron sobre mi carrera, qué torneos venían, qué estaba haciendo, cómo logré hacer a Arantxa, fue un ratito de 10 o 15 minutos, algún día si las vuelvo a ver claro que me gustaría pedirles consejos“, dijo.