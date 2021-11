Marcelo Flores ya le hace ojitos a la Selección Mayor: “Qatar 2022 no es imposible”

Marcelo Flores tiene 18 años y se perfila para ser el estandarte de la Selección Mexicana en los próximos años. Es el jugador más desequilibrante del Tri Sub 20 y juega para el Arsenal, en la Premier League Sub 18, aunque ya ha entrenado en algunas oportunidades con el primer equipo y a un año del Mundial de Qatar 2022, ya le hace ojitos a la Selección Mayor.

Marcelo fue la figura indiscutida de México en el torneo Relevations Cup, en el cual México se coronó como campeón en Celaya, Guanajuato, y aunque dejó claro que está metido de lleno en su proceso en la Sub 20, aseguró que no es imposible llegar a Qatar, justo cuando en México se habla de la necesidad de un cambio generacional.

Marcelo Flores tiene en la mira el Mundial de Qatar

Sin embargo, sus opciones de jugar en el Tri mayor podrían depender de su debut en la Premier League. Se dice y se cuenta que el timonel de los Gunners, Mikel Arteta, lo tiene contemplado para debutarlo con el primer equipo en algún punto de la actual temporada o la otra, depende mucho si logra consolidarse en el equipo Sub 23.

“Mi sueño es llegar a la Selección Mayor. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz. Qatar 2022 no es imposible, estamos mejorando cada día y estamos en un grupo muy bueno con profesores y técnicos muy buenos”, mencionó Flores después del torneo celebrado en Celeya.

Llevar a Marcelo Flores al Mundial de Qatar 2022 (si calificamos jeje), podría poner fin al debate sobre con qué selección jugará finalmente, pues además de ser mexicano, cuenta con la nacionalidad inglesa y canadiense.

Por ahora está feliz con México

Canadá ya lo incluyó en la lista preliminar para la pasada Copa Oro, aunque finalmente fue recortado. El propio jugador ha manifestado que le gustaría vivir la experiencia de al menos probar con Canadá, al igual que lo ha hecho su hermana menor, Tatiana, quien ha asistido a convocatorias con Inglaterra.

“No sé ahorita. Estoy viviendo el momento, pero estoy abierto para las tres elecciones, aunque en este momento estoy bien con México”, mencionó.