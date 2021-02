Del periodismo a las banderas: Mariana De Almeida, árbitra del Mundial de Clubes

Dicen por ahí que la vida da muchas vueltas… Y Mariana De Almeida es testimonio de que la frase es cierta, pues la árbitra asistente participará en el Mundial de Clubes en Qatar, pero hace algunos años su camino era muy diferente.

La argentina hará historia en el torneo de clubes más importante a nivel internacional. Además, estará muy bien acompañada por las brasileñas Edina Alves y Neuza Back, quienes también presumen gran experiencia en el futbol.

Sin embargo, antes de incursionar en el arbitraje se dedicó al periodismo deportivo y presume que su historia no cuenta con episodios de discriminación por ser mujer en un mundo dominado por hombres.

Inicios como árbitra

A diferencia de otros silbantes, Mariana De Almeida se acercó al futbol por gusto propio y no por influencia familiar, así que en el año 2000 comenzó sus estudios en Periodismo para estar cerca del deporte que la apasiona.

“Una de las clases era arbitraje, más que nada el reglamento y me gustó, pero sentí que si iba a ser una mujer hablando del tema, debía profundizar. El profesor era un ex árbitro, me recomendó hacer el curso en la Asociación Argentina de Árbitros (AAA)“, reveló la ahora asistente a la FIFA.

Al llegar a la AAA, De Almeida no recibió miradas raras incómodas o comentarios prejuiciosos: tomaron su solicitud y comenzó con las sesiones mientras era pasante en un periódico. Sin embargo, se dio cuenta de que no podría ajustarse a ambas cosas y eligió centrarse en el arbitraje.

“Me gustaba colaborar con el árbitro, cumplir con ese rol secundario que a veces pasa a ser primario. Nuestras decisiones son importantes, ¡me encantaba cómo se ve la acción desde la línea“, recordó la árbitra a horas de emprender su viaje al Mundial de Clubes.

Mariana De Almeida, histórica en Conmebol

“Nunca me pasó nada extraño, ni me fui llorando, más bien lo contrario. Las madres se alegraban de ver una mujer, aunque después se enojaban si les marcaba en contra“, contó la silbante de 38 años de edad, sobre su etapa en categorías inferiores de la Asociación de Futbol Argentino.

Ahí también rememoró sobre situaciones que en su momento consideró graciosas: cuando sacaba sus tarjetas para anotar lo que ocurría en el partido, desde la grada le gritaban números de teléfono.

El legado de Mariana De Almeida como árbitra creció poco a poco, su primer torneo FIFA fue el Mundial Femenil Sub 20 de 2012, le siguieron Mundiales Sub 17, dos mayores en 2015 y 2019.

Por si fuera poco, junto a su compatriota Daiana Milone hizo historia al participar en la edición que acaba de terminar de la Copa Libertadores masculina y en repetidas ocasiones ha aparecido en el VAR.

El encargado de darle la noticia a De Almeida sobre su participación en el Mundial de Clubes fue Javier Uziga, su esposo y también árbitro. Un día antes, la silbante estuvo presente en el partido entre Independiente y Arsenal de Primera División y cuando despertó, encontró muchas llamadas perdidas.

“No entendía nada, no había visto todavía los mensajes ni el correo con la designación oficial. Más allá de la sorpresa, sentí una felicidad y orgullo enormes“, explicó Mariana, que antes se asustó porque no era normal que su pareja intentara comunicarse con tanta urgencia.

Ahora, Mariana De Almeida buscará tener un gran torneo en Qatar e inspirar a más niñas o mujeres para que decidan seguir sus pasos como árbitra. Lo cierto es que ya es una pionera en esta rama del futbol y sólo su presencia será histórica.