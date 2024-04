Lo que necesitas saber: El mejor resultado que Pato O'Ward ha conseguido el Campeonato de Pilotos de la IndyCar fue un tercer lugar en la temporada 2021.

Pato O’Ward todavía no llega a la Fórmula 1 y ya tiene a su primer ‘fan’, nada más y nada menos que a Mario Andretti, ex campeón de la categoría reina, quien no solo está seguro de que el regiomontano dará el salto, si no que él estará ahí para echarle porras.

A finales del 2023, McLaren anunció a Pato como su piloto de reserva luego de que sumará los puntos suficientes para tener la superlicencia, por lo que sus posibilidades de subir a la F1 son más altas que antes.

Pato O’Ward, piloto Arrow McLaren / Fotografía @PatricioOWard

Mario Andretti está seguro de que Pato O’Ward llegará a F1

Las buenas temporadas que Pato O’Ward ha tenido en la IndyCar no han pasado desapercibidas para nadie, incluso sin haber ganado el campeonato, tanto así que Mario Andretti confía plenamente en que muy pronto el regiomontano llegará a la F1.

“Claro que tiene la posibilidad de llegar a F1, está corriendo con el equipo adecuado, McLaren, ya ha hecho pruebas. Sin duda va a terminar en F1 y estaré ahí echándole porras” Mario Andretti sobre Pato O’Ward

Mario Andretti, campeón de la F1 / Fotografía Getty Images

Igual que Pato, Mario Andretti comenzó su aventura en el automovilismo en la IndyCar hace algunos años, antes de llegar a la F1, en donde conquistó el Campeonato de Pilotos con Lotus en 1978, así que tal vez, esa similitud sumada al talento del mexicano hace que Andretti tenga cierta afinidad por él y bueno, no lo culpamos.

“Pato es muy bueno, no hay duda de ello. Ves los récords al momento en IndyCar que lo respaldan. Es un gran chico, tiene mucha energía, es bueno para el deporte. Sabemos lo especial que son los aficionados tanto en Sudamérica, como México, son amantes puros del deporte motor y que tengan a su propio piloto que los represente y refleje la pasión como lo hace Pato, es especial” Andretti para ESPN

Pato O’Ward con McLaren

Incluso Mario, sabe que tener a otro piloto en la parrilla sería un ‘boom’ para el automovilismo mexicano que estuvo por muchos años fuera de la F1 hasta la llegada de Checo en el 2011, así que podría no pasar mucho tiempo para ver a otro mexicano en la pista.

¿Qué dice McLaren sobre Pato?

Los lugares en McLaren están bloqueados por Lando Norris y Oscar Piastri, al menos hasta el 2026, así que no será nada fácil, sin embargo, Zak Brown, director ejecutivo del team papaya, también confía en que Pato puede llegar al ‘Gran Circo’.

Aunque para eso debe de ganar la IndyCar y de pasó una de las tres coronas del automovilismo, las 500 millas de Indianapolis. Hasta ahora su mejor resultado fue un tercer lugar que consiguió en la temporada 2021.

Eso sí, Patito es muy realista y si no logra dar el salto en tres años entonces no tendrá otra oportunidad.

