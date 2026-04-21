Cowboys amarra a Brandon Aubrey convirtiéndolo en el pateador mejor pagado de la historia

Lo que necesitas saber: Brandon Aubrey llegó a un acuerdo que le hará ganar más que cualquier otro pateador por temporada y también el récord de dinero asegurado

Brandon Aubrey ya puede presumir que es el pateador mejor pagado en toda la historia de la NFL. Los Cowboys llegaron a un acuerdo con él por cuatro años y el propio equipo de Dallas confirmó que eso lo pone en la historia.

Foto: Dallas Cowboys (Facebook)

Brandon Aubrey, el pateador mejor pagado en la NFL

¿De cuánto estamos hablando o qué? Pues se trata de un contrato por 28 millones de dólares, lo que representa que le pagarán 7 millones por cada temporada jugando con la estrella solitaria en el casco.

Nunca antes le habían pagado esa cifra a pateador alguno en la liga, lo cual se puede explicar con el impresionante récord de haber convertido 112 de los 127 intentos de patada que ha tenido en su carrera.

Brandon Aubrey lleva puntos a las arcas de los Cowboys el 88.2% de las veces que lo intenta y por eso ha sido elegido para el Pro Bowl tres años seguidos. ¡Brutal!

¿A quién le quitó el récord? Pues era reciente, pues el anterior era Ka’imi Fairbairn con 6.5 millones por temporada.

Foto: Dallas Cowboys (Facebook)

También es el pateador con más dinero garantizado en la historia de la NFL

Pero el acuerdo entre Cowboys y Brandon Aubrey no se queda ahí. De acuerdo con ESPN, también implica que el pateador de Dallas ya tiene garantizados 20 de los mencionados 28 millones.

Lo mismo, nunca antes en la historia de la NFL un pateador había conseguido un contrato con tanto dinero asegurado.

El dueño del récord era Harrison Butker, quien obtuvo un acuerdo para asegurar 17.75 millones de dólares con los Chiefs.