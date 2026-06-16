Lo que necesitas saber: La Selección de Irán jugará su segundo partido de la Fase de Grupos contra Bélgica el domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de California, sí, otra vez en Estados Unidos.

Los problemas de la Selección de Irán en el Mundial 2026 todavía no terminan. No solo tienen que viajar de Tijuana a Estados Unidos antes y después de cada partido; varios de sus aficionados se quedaron boletos y, por si fuera poco, antes del inicio del torneo recibieron una advertencia que sonaba más a amenaza de Donald Trump.

Ahora, después del debut contra Nueva Zelanda, la Federación Iraní ya anda trabajando en renovar la visa de Mehdi Torabi ¿Por qué? El jugador solo tenía permiso para una entrada a Estados Unidos (la del primer partido). Lo que significa que ya no puede ingresar al país, por lo que está en duda su participación para el juego contra Bélgica del 21 de junio.

Captura de pantalla

¿Qué pasa con la visa de Mehdi Torabi?

Mehdi Torabi, jugador del Tractor FC de la Iran Pro League, tenía una visa que solo le permitía entrar una vez a Estados Unidos; entrada que se cumplió en el juego contra Nueva Zelanda.

El problema es que la Selección de Irán no puede quedarse en dicho país ni durante su participación en el Mundial, por lo que tienen que regresar a su campamento en Tijuana después de cada partido. Ahora, la Federación Iraní debe tramitar una visa para Mehdi que le permita tener múltiples entradas, como el resto del equipo.

“Luego del viaje del equipo a Los Ángeles para el encuentro contra Nueva Zelanda y la conclusión de ese partido, el visado de Torabi expiró“. Informó la agencia de prensa Irna.

De acuerdo con la misma agencia, la Federación ya inició los trámites; veremos si pueden conseguir la visa para tener equipo completo para el juego contra Bélgica o si añadiremos un problema más a su extensa lista.

¿Cuándo es el siguiente partido de Irán?

La Selección de Irán jugará su segundo partido de la Fase de Grupos contra Bélgica el domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de California, sí, otra vez en Estados Unidos.

Partido Fecha Sede Irán 2-2 Nueva Zelanda 15 de junio del 2026

19:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Bélgica vs Irán 21 de junio del 2026

13:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Egipto vs Irán 26 de junio del 2026

21:00 hrs Lumen Field

Seattle, Estados Unidos

Después del primer partido, el Grupo G de Irán, Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica marcha así: