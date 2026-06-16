Lo que necesitas saber: Irán clasificó al Mundial en marzo de 2025 y dos meses después comenzó la incertidumbre de si podrían viajar a Estados Unidos junto a su afición

Irán jugó contra Nueva Zelanda este 15 de junio en el Mundial 2026, algo que resulta especialmente simbólico e importante, dado que por mucho tiempo llegamos a pensar que eso no sucedería.

Y es que es imposible no empatizar con la Selección de Irán, dada la odisea que tuvo que pasar para pisar la cancha del Estadio Los Ángeles en la Copa del Mundo.

Irán y una odisea como ninguna para jugar el Mundial 2026

Fue el 25 de marzo de 2025 cuando Irán aseguró su lugar en el Mundial 2026. Ese día empataron 2-2 con Uzbekistán y todo fue celebración… Nadie se imaginaba lo difícil que sería para ellos llegar a la Copa del Mundo.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

Trump y sus restricciones a varios países, incluyendo a Irán

Unos meses después comenzaron los problemas, pues en junio del año pasado, Donald Trump anunció restricciones para personas procedentes de 19 países, entre ellos Irán. Se dijo que los deportistas estarían excluidos, pero desde entonces se advirtió de los problemas que enfrentaría su afición para estar con ellos en el Mundial 2026.

Negativa de visas para jugadores y directivos de Irán en Estados Unidos

El asunto se calmó un tiempo, pero en noviembre se cayó el mito de que los deportistas gozarían de exenciones especiales para el Mundial 2026. A distintos directivos iraníes les negaron la visa para asistir al sorteo de la Copa del Mundo, por lo que amenazaron con que nadie de su delegación se presentaría para boicotear el evento.

Días después del sorteo, el presidente de la federación alertó sobre la posibilidad de que la negativa de visas alcanzara a los jugadores por haber hecho su servicio militar en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Pusieron como ejemplo a su delantero estrella Mehdi Taremi.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

La guerra entre Estados Unidos e Israel vs Irán

El mayor problema vino el 28 de febrero de este año mundialista. Ese día Donald Trump ordenó la ofensiva en territorio iraní, con bombardeos conjuntos con Israel que destruyeron muchas regiones del país, incluyendo una escuela donde cientos de menores perdieron la vida.

Desde ese mismo día la federación iraní comenzó a analizar la posibilidad de retirarse del Mundial 2026: “Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“.

El ministro de Deportes dio a entender que Irán no jugaría el Mundial 2026

El 11 de marzo esa situación dio un giro importante: el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, declaró que no había manera de asistir a la Copa del Mundo ante los ataques de Estados Unidos a su territorio.

Al no ver condiciones de seguridad para que su selección entrara a Estados Unidos, aseguró que “bajo ninguna circunstancia” su combinado nacional jugaría el Mundial 2026.

Se habló de que selecciones como Irak o Emiratos Árabes Unidos podrían tomar su lugar, hasta hubo quien pidió que Italia jugara sus partidos.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

Donald Trump sugirió a Irán no jugar el Mundial “por su propia seguridad”

Pero una declaración de Donald Trump cambió de nuevo las cosas:

“La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida a la Copa Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad“, exclamó el presidente de Estados Unidos.

Eso, en lugar de provocar que Irán decidiera no jugar el Mundial 2026, causó que los persas tomaran lo anterior como una ofensa que no se permitirían. La decisión desde Irán cambió, pues dejaron claro que nadie podía decirles que no fueran a la Copa del Mundo y que Estados Unidos debía garantizar su seguridad.

La opción de cambiar sus partidos a México que no prosperó

Ya para marzo, se puso sobre la mesa una posibilidad que muchos en nuestro país apoyaron: que Irán moviera sus partidos del Mundial 2026 a México.

Comenzó como rumor, pero al final sí se presentó una solicitud formal de parte de la federación iraní, misma que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en una conferencia de prensa.

Pero la FIFA nunca tomó en cuenta la opción. En todo momento las declaraciones públicas mencionaban que el Mundial se desarrollaría como estaba planeado, con Irán jugando en Los Ángeles y Seattle.

Calendario de Irán en el Mundial 2026 / Foto: @teammellifootball (Instagram)

La duda de si Irán jugaría o no se extendió hasta finales de abril, cuando Gianni Infantino confirmó la presencia de Los Príncipes de Persia. Pusieron una serie de condiciones para ello, principalmente respetar sus símbolos nacionales como la bandera y su himno.

México entró al quite para echarle la mano a Irán

A pesar de que Irán confirmó su presencia, las cosas en Estados Unidos seguían mal. Los jugadores de plano no recibían visas para ir a Estados Unidos y el tiempo comenzaba a agotarse.

No hubo manera de que Irán se instalara en la unión americana y nuevamente México mostró su hospitalidad. Tijuana le abrió las puertas a la selección iraní, aprovechando su cercanía con Los Ángeles y Seattle.

Foto: Embajada de Irán en México (@IraninMexico en X)

Pero a pesar de que Irán tuvo que buscar apoyo en México, Estados Unidos continuó sin ceder. A días de iniciar el torneo, varios miembros de la delegación seguían sin visas, y aunque al final todos la obtuvieron, fue solo un permiso provisional que les permite entrar y salir de Estados Unidos el mismo día .

Irán debe salir de Tijuana, cruzar la frontera, llegar a Los Ángeles y a Seattle, jugar su partido y luego regresar a Tijuana el mismo día. En serio que lo que hace Estados Unidos con Irán en este Mundial no tiene nombre.

Y la última que les hizo… A un par de días de la inauguración, varios aficionados de Irán reportaron que sus boletos para el Mundial fueron revocados, a pesar de tener listos sus viajes hacia Estados Unidos. ¿La razón? Oficialmente ninguna, pero se supone que es por las restricciones que impuso Trump desde junio de 2025. ¡De no creerse!

Pero en fin, a pesar de todo esto, Irán finalmente se presentó y jugó su primer partido del Mundial 2026, con un emocionante empate ante Nueva Zelanda que, más allá del resultado, representa un triunfo para el futbol.