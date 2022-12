Pelé ha dejado su reinado en el mundo del futbol. El futbolista más grande de todos los tiempos falleció a la edad de 82 años, tras años luchando con el cáncer de colón, sin embargo, le deja al futbol un enorme legado que no puede limitarse sólo a la cancha o a los goles.

Pelé es el máximo ganador de Mundiales en la historia, con un total de tres. Disputó más de mil 300 partidos a lo largo de su carrera y marcó más de mil goles, entre partidos oficiales y amistosos. Su impacto fue tan grande que jugó en más de 80 países y para verlo jugar en África, Nigeria y Biafra detuvieron su guerra.

Foto: Sopitas.com

Si los goles son amores, Pelé es uno de los hombres más queridos en el mundo, pero no todas sus jugadas terminaron en las redes. Aquí repasamos las jugadas que no sólo lo inmortalizaron a él, sino a uno que otro oponente.

Los goles de su primera final en un Mundial

A los 17 años no sólo se consagró Campeón del Mundo, sino que fue titular y marcó un doblete, en el triunfo 5-2, sobre Suecia. Con ello cumplió la promesa a su padre de conquistar una Copa del Mundo, tras verlo llorar durante el Maracanazo.

El gol mil

Tal vez no fue como lo soñaba, pero Pelé conquistó su gol número mil con un penal, y tal vez por eso no quería ejecutarlo, pero más de 100 mil personas reunidas en el Maracaná, coreando su apodo, lo orillaron a ejecutarlo.

“Creo que fue Dios quien decidió y dijo: vamos a parar el partido y asegurarnos que todos estén viendo. Si hubiera sido de chilena o en juego abierto, no faltaría quien se lo hubiera pedido en el estadio”.

El gol que no fue

En 1970, Brasil se reencontró con Uruguay, la selección autora del Maracanazo, y conquistó el pase a la final del mundial tras imponerse 3-1 con goles de Clodoaldo, Jairzinho y Rivellino, pero ese partido se recuerda por golazo de Pelé que no fue.

Pelé hizo una finta que dejó fuera de la acción al arquero Mazurkiewicz y con todo el arco abierto, O’Rei vació su disparo por un lado en el Estadio Jalisco.

“Pensé que el balón había pasado dentro del poste… estuvo cerca. La finta no la planeas, sólo sucede, pero no sé cómo fallé. Cuando le di vuelta al portero pensé, ‘ahora voy a meter el balón’. Quizá me apresuré”, dijo.

La atajada de Gordon Banks

En el Estadio Jalisco, Brasil enfrentó al entonces campeón del mundo, Inglaterra en la fase de grupos, y ganó 1-0. Pero ese partido quedó para el recuerdo tras la atajada del portero inglés, Gordon Banks, quien fue más recordado por esa atajada que por haber ganado el Mundial de 1966.

“Juré que había sido gol. Anoté muchos goles en ese Mundial, pero la gente me pregunta más por esa jugada, lo cual demuestra que la gente no sólo se acuerda de los goles. A veces veo la tele y ates de algún partido pasan esa atajada y digo ¿por qué no pasan los goles?”.

Cabezazo ante Italia

FIFA considera el gol de Pelé ante Italia, en la final del Mundial de México 1970, como el mejor gol de cabeza de todos los tiempos en los Mundiales, aunque Jared Borgetti no está tan de acuerdo con eso. “Yo hice miles (miles es un decir), pero se lo dieron a él porque es Pelé”.

Aquel remate, aunque menos complicado que el de Borgetti, es una oda a la técnica de cabeceo, pues el brasileño se elevó alto, y dio un martillazo impresionante, fuerte y colocado, al ángulo inferior.