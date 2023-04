Cosas del futbol mexicano que nos mantienen humildes, que el peor equipo de toda la Liga MX rompe la quiniela y le gane a uno de los equipos más caros. Así es, Mazatlán ganó y los memes se burlan de Tigres.

Hay cosas que simplemente no podemos explicar y que ni los expedientes secretos X podrían resolver, porque Mazatlán fue a la casa de Tigres y los trató como memes.

Y no, no es universo alterno o no que sepamos. Mazatlán, que no había ganado ni un sólo partido en las 14 jornadas que llevamos de Liga MX, se le ocurrió ganar un partido.

Mazatlán y la campanada contra Tigres – Foto: Getty Images

Aunque, este resultado sí es un rompe quinielas, tampoco es que los Tigres sean tan buenos en casa, porque en siete partidos han sacado ocho puntos solamente… básicamente han sido un meme.

Ni Gignac ni Diego Lainez ni el Chima Ruiz ni Córdova ni nadie en los Tigres pudieron evitar ser la burla de la semana en la Liga MX, porque entre ambas escuadras hay 42.7 millones de euros de diferencia entre planteles.

Los Tigres se llevarán los memes de la jornada 14 – Foto: Agencia Mexsport

Los goles de la sorpresajajajajajajajajaja de Mazatlán a Tigres… y los memes

Mazatlán se chamaqueó gacho a Tigres con un despeje en zona defensiva. “Salimoooooooooooooos” se escuchó y el balón techó a la defensa felina, Yoel Barcenas recibió como un guante en la banda izquierda.

Se metió al área grande y cruzó el disparo, Nahuel Guzmán tapó, pero el disparo quedó ahí en el área chica. Miguel Sansores se encontró el balón, por seguir la jugada y marcó.

Para que la cuña apriete… Fernando Venegas, que tuvo pocas oportunidades con los Tigres, les aplicó la ley del ex. Jorge Padilla metió un centro, que displicentemente, la defensa felina ni quiso defender.

Eso lo pagaron, porque Venegas se quedó solito en el área chica y sólo metió el cabezazo para el segundo gol y dejar a la zaga de Tigres como un meme de la vida real.

Los Tigres reaccionarían, aunque más por error de Ricardo Gutiérrez, que de ideas ofensivas. Sebastián Córdova metió un centro que no llevaba nada, pero que tampoco nadie quiso cortar ni rematar.

El balón picó en el área chica y el portero la dejó pasar, un oso muy ad hoc al partido de meme que se estaba viviendo en el llamado ‘Volcán’.

Y que vengan los memes…

Fotos: Captura de pantalla