André-Pierre Gignac es uno de los mejores delanteros que ha venido a México, eso nadie lo puede dudar. Pero su gran deuda sigue siendo esa indiscilplina y agresividad que también lo caracterizan mucho. Ahora la dejó salir en un entrenamiento y contra un canterano de Tigres.

Pasa y resulta que un video muestra la forma casi criminal en que el francés le entra al canterano de Tigres para quitarle el balón. Sí, en un entrenamiento, ante un juvenil y sin nada en juego.

La criminal entrada de Gignac a un canterano de Tigres/MexSport

La severa entrada de André-Pierre Gignac a un canterano de Tigres

Lo dicho, André-Pierre Gignac es un gran delantero y su talento es incuestionable, pero nos ha tocado verlo perder la cabeza cuando su equipo pierde, dar muestras de ser antideportivo anotándole goles a equipos que protestan, reclamar a los árbitros como si tuviera inmunidad a las sanciones y ahora esto.

El video fue compartido la noche del 22 de marzo, unas horitas después del entrenamiento. Como podrás ver, fue una entrada completamente desproporcionada tratándose de un juvenil y canterano de Tigres.

El video fue compartido por el usuario AlecSAguir y no tardó en darle vueltas y vueltas a Twitter porque la mayoría coincidía con el veredicto al verlo: “¡Así no Gignac!”.

Y es que no fue sólo la fuerte entrada de Gignac sobre el canterano de Tigres, antes de eso le tiró un empujoncito para intentar quitarle el balón. Neta se ve que el francés se olvidó de que no estaba jugando la final de la Liga MX, sino en un entrenamiento.

¿Habrá sanción?

Es importante mencionar que aunque el video de la dura entrada de Gignac se difundió bastante, la Liga MX no tendría facultad para sancionarlo al no suceder en un partido oficial de Tigres. La institución sí podría sancionarlo internamente, pero hasta ahora Tigres no ha dado alguna postura, informe ni nada sobre si tomarán medidas con su estrella.

¿Alguien sabe si Gignac es pariente lejano del portero que también se hizo viral por impedir que un niño de siete años le anotara gol? Pregunta seria.