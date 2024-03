Lo que necesitas saber: Practicar alguna actividad física durante la menstruación tiene distintos beneficios. Por eso diferentes marcas y organizaciones buscan normalizar este proceso natural en el futbol femenil

Menstruación y deporte… dos palabras que no solemos utilizar juntas en pláticas convencionales. Por un lado, hablar de menstruación sigue siendo un tabú en nuestra sociedad; por otro, el futbol femenil también es un tema que encuentra muchas barreras a su paso.

¿Cómo hablar de la menstruación en el futbol femenil con tantas trabas, prejuicios y estigmas? Definitivamente no es fácil, pero ya echaron a andar un proyecto que sin duda puede sentar bases sólidas para normalizar algo que, valga la redundancia, es completamente normal.

Foto ilustrativa: Pixabay

Normalizando la menstruación en el deporte con un torneo de futbol femenil

Aprovechando que nos lanzamos a la presentación del Torneo Saba (iniciativa que tiene como objetivo romper los tabúes que giran en torno a la menstruación en el deporte femenil, principalmente aquel de que la menstruación es un impedimento), platicamos sobre este tema con expertas que nos aclararon algunas dudas sobre lo que pasa en el futbol femenil y en nuestra liga.

Foto: Sopitas.com

“Es muy importante hablar abiertamente sobre el ciclo menstrual y el deporte ayuda a promover la salud femenina en México al eliminar el estigma y la vergüenza asociados con el tema. Queremos hablar abiertamente sobre el ciclo menstrual en el deporte y que esto pueda inspirar investigaciones adicionales y el desarrollo de prácticas deportivas más inclusivas”, mencionó Aldara Noguez, especialista en RP y Comunicación Externa de Essity, empresa de higiene y salud que impulsa la iniciativa.

Foto: Sopitas.com

¿Por qué es importante hablar de menstruación en el deporte?

Un dato para dimensionar por qué es importante hablar de esto, es que el 30% de mujeres y niñas en México dejan de hacer deporte durante su periodo.

Las causas son diversas, pero las principales son: falta de información respecto a lo que pasa en su cuerpo, desconocer que no es normal que el dolor te detenga durante la menstruación, y claro, la incomodidad, el miedo y la vergüenza por la posibilidad de manchar la ropa durante la actividad deportiva.

Respecto a los síntomas, la ginecóloga Alejandra Contreras explicó que tener dolor intenso, o síntomas que se vuelvan un impedimento para realizar actividades cotidianas, no es normal. En este escenario es importante acudir a una revisión médica.

Sólo 4 de cada 100 van al médico cuando sienten dolores, según una encuesta realizada por las mencionadas marcas y Menstruación Digna México, colectivo que también impulsa esta importante conversación.

Foto: Menstruación Digna México (Facebook)

Un factor de lo anterior es que muchas mujeres no cuentan con los recursos para acudir al médico cada vez que tienen su periodo. O muchas veces también se ve como algo normal que la menstruación te detenga.

Como decíamos, el objetivo es visibilizar que la menstruación no es un impedimento. La propia Alejandra Contreras explicó que realizar actividad física durante el periodo puede traer diferentes beneficios, desde reducir el dolor de los cólicos por la producción de endorfinas, hasta disminuir las náuseas, hinchazón y contribuir a un flujo más ligero.

Por todo eso es importante hablar y normalizar la actividad física durante la menstruación. No hay por qué que esconder un proceso natural del cuerpo.

Foto ilustrativa: Pixabay

No más shorts blancos en el futbol femenil: ¿Cómo defender esa alternativa sin dejar de normalizar la menstruación?

En la conversación del evento se habló constantemente de la importancia de hablar sobre la menstruación, llamarle por su nombre, que las mujeres no tengan pena de comprar productos de higiene íntima para su periodo, e incluso usar ropa blanca sin miedo. Vestir de blanco durante la menstruación también está muy estigmatizado, justo por el miedo de manchar una prenda y que sea muy evidente.

Sin embargo, mientras hablamos de normalizar la menstruación, también aplaudimos iniciativas como la de quitar los shorts blancos en el futbol femenil.

Equipos como la selección de Inglaterra, o recientemente la NWSL (la liga femenil de futbol) han buscado retirar los shorts blancos de sus uniformes. ¿No es contradictorio hacer a un lado los shorts blancos cuando se busca normalizar la menstruación en el deporte femenil?

Selección Femenil de Inglaterra con short blanco / Foto: Lionesses (Facebook)

Selección Femenil de Inglaterra sin short blanco / Foto: Lionesses (Facebook)

“Hay que buscar un equilibrio, que las jugadoras sean las que se sientan cómodas porque son ellas las que lo utilizan (el short blanco). Si no lo usan por practicidad está bien, pero si lo deciden usar, también que se apoye y se les ofrezca los productos necesarios para sentirse cómodas“, fue la respuesta de Mayra Mora a esa cuestión.

“Es un tema de comodidad de las personas. El tabú viene desde los ancestros, filósofos, la religión. Para poder cambiar eso se necesitan muchas acciones. Aunque tengas un short negro, si se llena de sangre, se va a notar. No es el tema esconderlo, pero sí hacerlas sentir más cómodas, más seguras. Los tabúes de la sociedad autoimpuestos te crean inseguridad. Es un tema de que ellas se sientan libres“, nos dijo por otro lado Anahí Rodríguez.

Anahí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna Mexico / Foto: Sopitas.com

¿Adaptar los entrenamientos al ciclo menstrual de las jugadoras es una buena alternativa?

Ahora bien, decir que la menstruación no te detiene, no significa que todas las mujeres estarán al 100% durante su periodo, o que cualquier síntoma amerita revisión médica. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, y una misma persona puede experimentar síntomas diferentes de un día al otro.

Un tema para ejemplificar esto es lo que hace el Chelsea Femenil, primer equipo que adapta sus entrenamientos al ciclo menstrual de las jugadoras. Esto es, conocer los casos individuales de las futbolistas y programar sesiones de entrenamientos específicas a cada una.

Durante la conversación surgió la duda: ¿Es una buena medida considerando que, según la ginecóloga Alejandra Contreras, hacer actividad durante el periodo tiene beneficios?

“Adaptar los entrenamientos al ciclo menstrual no significa no entrenar, sino redireccionarlo y sacarle provecho. Lo explicó la ginecóloga, la experta, que básicamente no todos los días podemos rendir igual. Hay días que estamos en el pico, hay días intermedios y hay días que estamos mal. Entonces nada más hay que enfocarlo a sacar el mayor provecho“, respondió Mayra Mora.

Foto: @Miseleccionfem

Anahí Rodríguez nos dijo sobre esto, que adaptar el trabajo de las mujeres con el permiso menstrual (o en el caso de las jugadoras, sus entrenamientos) no es un beneficio por el que deban ser juzgadas ni ser vistas como débiles por no poder “aguantar un dolorcito”.

“Hay que concientizar sobre que la menstruación no te hace más débil ni nada, sólo que tenemos otro ritmo de trabajo. Hay ver las cosas desde nuestra visión, de las personas que menstruamos, de que eso no nos hace menos capaces; simplemente tenemos otro ritmo, otro ciclo. Es una atención a aspectos fisiológicos que existen de manera diferente”.

En la Liga MX Femenil falta hablar sobre la menstruación

Después de todo lo ya dicho, concluimos hablando de la Liga MX Femenil. Sí, se han hecho muchas cosas bien, pero al menos en la experiencia de Mayra Mora como árbitra de la competencia, la conversación sobre menstruación aún es poca.

“Yo no había escuchado nada acerca de eso (medidas como adaptar entrenamientos al ciclo menstrual). Creo que todavía no estamos cerca de hacerlo. Me gustaría que se empezara a normalizar porque estamos de una Liga que está llena de mujeres“.

Foto: MexSport

Ojalá la conversación llegue pronto a nuestra liga. Confiamos en que iniciativas como este torneo ayudarán a normalizar la menstruación no sólo en el futbol, sino en todo el deporte femenil… y por qué no, en la sociedad mexicana en general.

