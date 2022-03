Chelsea Femenil, pionero en adaptar entrenamientos al ciclo menstrual de sus jugadoras

El futbol femenil está en una constante evolución en todo sentido. Recientemente, Estados Unidos alcanzó una igualdad salarial para el representativo varonil y femenil. Desde Europa, el Chelsea está haciendo su trabajo para mejorar las condiciones laborales de sus jugadoras.

Se trata de uno de los equipos con mayor éxito en esta rama y no es casualidad, pues se encargan de que las jugadoras estén a tope para cada partido y entrenamiento, incluso implementando descansos cuando se necesitan.

A pesar de que estamos en pleno 2022, el ciclo menstrual en las mujeres todavía se considera un tema tabú en diferentes partes del mundo. Sin embargo, las deportistas también tienen cólicos, dolores de cabeza y todo lo que involucra el síndrome premenstrual.

Es por eso que el Chelsea Femenil se preocupó primero por el bienestar de sus jugadoras y después por el rendimiento deportivo. El cuerpo técnico programa los entrenamientos en relación al ciclo menstrual de las futbolistas, incluso para evitar lesiones.

La ciencia nos dice que se deberían de considerar la calendarización de entrenamientos tomando en cuenta cada ciclo menstrual. Es importante saber que cada uno es diferente y no podemos generalizar en un plantel con más de 20 mujeres. Laura Forero, médica especialista en Medicina Deportiva, encabeza estas propuestas y procesos.

¿Por qué es importante el trabajo del Chelsea Femenil en cuanto a ciclos menstruales?

Todavía hay muchos creyentes que viven con la idea de que el ciclo menstrual no está relacionado con el rendimiento de las futbolistas; no obstante, cada punto es digno de considerar y merece relevancia, no solo por su injerencia en lo deportivo.

La médica Laura Forero, explicó en una conferencia que el 65% de las futbolistas presentan amenorrea, es decir, ausencia de menstruación por uno o más periodos, y esto puede ser provocado por el ejercicio excesivo, peso inadecuado, además de factores como estrés y gasto energético.

Esto atrajo los reflectores del Chelsea Femenil. Para que las futbolistas puedan tener el mejor rendimiento, se debe de considerar el tipo de trabajo físico de acuerdo con el punto del ciclo menstrual en el que se encuentren.

Todo esto es monitoreado por el cuerpo médico del equipo. De hecho, cada jugadora de todo el mundo debería ser evaluada de manera específica; esto para prevenir enfermedades como osteoporosis en la edad adulta, además de minimizar el riesgo de fracturas por estrés.

¿Qué recomienda la doctora Laura Forero?

Uno de los temas más importantes es la alimentación durante el ciclo menstrual. Forero explica que durante el doceavo día del ciclo, es trascendental cambiar la dieta de la jugadora con alimentos ricos en triptófano para disminuir los síntomas que afectan al ánimo.

Y no sólo eso, sino que los entrenadores y cuerpo técnico, de la manera en que lo hace el Chelsea Femenil, tiene que conocer los casos individuales de las futbolistas y programar sesiones de entrenamientos específicas a cada una.

Otras recomendaciones que hace la médica y que todos los clubes de futbol deberían tener en cuenta son las siguientes:

Seguimientos de ciclos menstruales

Alimentación y suplementación monitoreada

Control de consumo de anticonceptivos orales

Conocer a detalle los déficits de hierro en las jugadoras

Tener alimentos para futbolistas veganas o vegetarianas

Monitorear si las jugadoras hacen ayuno intermitente y ajustar cargas calóricas

Ajustar alimentación de acuerdo al ciclo menstrual y etapa competitiva

Controlar el aporte calórico cuatro o cinco días antes del ciclo menstrual

Realizar recuperación con ejercicios de yoga o estiramiento

Emma Hayes y un trabajo descomunal en el Chelsea

Ya contamos que el Chelsea Femenil es uno de los pocos en programar entrenamientos y alimentación adecuada con base en el ciclo menstrual y esto es gracias a Emma Hayes, entrenadora del conjunto inglés y que sabe de primera mano este tema.

“Es justo decir que soy una entrenadora en una industria donde las mujeres siempre han sido tratadas como hombres pequeños. El punto de partida es que somos mujeres y, en última instancia, pasamos por algo muy diferente a los hombres mensualmente“, en declaraciones tomadas de Mujeres y Deporte.

“Y tenemos que entenderlo mejor porque nuestra educación nos falló en la escuela; no nos enseñaron sobre nuestros sistemas de reproducción. Proviene de un lugar en el que queremos saber más sobre nosotros mismos y entender cómo podemos mejorar nuestro rendimiento“, agregó Emma Hayes.