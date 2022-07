Inglaterra planea cambios en el short de la Selección ante incomodidad durante el periodo menstrual

La Selección de Inglaterra podría ser pionera en beneficio de sus jugadoras, pues la FA anunció que trabajará de la mano del fabricante de uniformes a tal grado que el equipo británico podría cambiar el color de su uniforme o al menos del short, después de que dos jugadoras se expresaran sobre lo incómodo que puede ser el hecho de portar short blanco en los días de periodo.

Inglaterra suele vestir en su mayoría de blanco, tanto en sus equipos varoniles como femeniles, y aunque durante muchos años se ha combinado la playera blanca con short azul, la versión estelar en la actualidad es completamente de blanco.

Después del triunfo ante Austria, Beth Mead y Georgia Stanway, expresaron preocupación por este aspecto, ya que se vuelve incómodo durante el periodo de menstruación y si bien aseguraron que el blanco es parte de la identidad de la Selección, pidieron tomar en cuenta esta situación para futuras ocasiones.

“Es muy bueno tener un kit completamente blanco, pero a veces no es práctico cuando llega el periodo. Lo tratamos lo mejor que podemos. Lo discutimos como equipo y se lo transmitimos a Nike”, indicó Beth Mead, autora del gol con el que Inglaterra venció a Austria.

FA y Nike toman cartas en el asunto

Ante esta situación, la FA indicó que tomarán en cuenta todos los comentarios de sus jugadoras y expondrán cada uno de ellos con Nike, la firma que elabora los uniformes de la Selección de Inglaterra a la hora de diseñar los siguientes uniformes, de cara al Mundial del 2023.

“Reconocemos la importancia y queremos que nuestras jugadoras sientan todo nuestro apoyo en este asunto. Cualquier comentario hecho por ellas se tendrá en cuenta para futuros diseños. Seguiremos trabajando en estrecha consulta con nuestros socios Nike, sin dejar de seguir la orientación de los organizadores del torneo cuando sea posible en términos de opciones de color”, indicó un portavoz de la FA, de acuerdo con Four Four Two.

¿Cambiará el color del short?

El segundo uniforme de la Selección Femenil de Inglaterra es rojo, aunque no será utilizado al menos para el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa Femenil ante Noruega, sin embargo, Georgia Stanway, jugadora de la Selección de Inglaterra, indicó que para la siguiente versión de uniformes se podría optar por un cambio de color, al menos en el short.

“El kit de casa es increíble, se ve muy bien. Creo que eso es algo de lo que podemos hablar como equipo completo, como grupo de chicas, pero creo que el año que viene hay potencialmente un cambio de color. Creo que es difícil, porque una vez que estás en el césped, nada más importa. Tan pronto como llega la adrenalina, podrías estar desnuda y a nadie le importaría”, mencionó.

En Inglaterra se ha tomado en cuenta cada vez más el aspecto de los periodos respecto a la relación con lesiones y rendimiento, en especial en Chelsea, y esto podría ser un parteaguas en otras selecciones como la de Estados Unidos o México, que al igual que Inglaterra usan short blanco.