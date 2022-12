"Quería que empataran": Las críticas de Messi y 'Dibu' Martínez a Lahoz por el arbitraje contra Países Bajos

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene definida su primera semifinal: Croacia contra Argentina. Después de dos series en las que llegamos hasta los penales, las emociones nos llevaron al límite y vimos tanto a Lionel Messi como a Emiliano Martínez brillando en los penales.

Sin embargo, estos dos fueron más que protagonistas en la cancha. Como líderes de la Albiceleste, alzaron la voz contra el trabajo de Mateu Lahoz como árbitro central y no se guardaron nada; portero y capitán criticaron lo sucedido durante los 90 minutos y no se fueron del todo contentos.

El enojo de Messi y Martínez pasó por las decisiones de Lahoz, pero también consideraron que en ellas hubo otro tipo de trasfondo, así que aprovecharon los micrófonos post partido para expresar sus opiniones.

Getty Images

Messi y ‘Dibu’ consideran a Lahoz el peor árbitro de Qatar 2022

Lionel Messi ha liderado a Argentina como tanto se esperaba y en esta ocasión fue más allá de la cancha. Desde los reclamos a Lahoz durante el partido, su asistencia y luego gol; más adelante, también marcó en los penales y para rematar señaló el trabajo del silbante.

No obstante, el ’10’ ya tiene antecedentes de hablar sobre los árbitros y fue castigado por ello. Así que en esta ocasión se limitó un poco, aunque no dejó pasar el momento para expresarse.

“Mucha bronca porque no era para que terminara así. No quiero hablar del árbitro porque luego te sancionan, no puedes ser sincero ni decir lo que piensas. Pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que ver eso, no pueden poner un árbitro así en esta instancia. No estuvo a la altura“, declaró Messi.

Messi, durísimo contra Mateu Lahoz: “La FIFA tiene que hacer algo, no se puede tener un árbitro así”.@elmundoes @ElMundoDeportes pic.twitter.com/bYqp29gGm6 December 9, 2022

‘Dibu’ Martínez se unió a Messi con las críticas y declaró todavía más fuerte. El arquero argentino apuntó a que Lahoz buscó cierta compensación tras la eliminación de su natal España y aseguró que Argentina avanzó contra su trabajo.

“Dio 10 minutos, El árbitro quería que lo empataran. Es el peor árbitro de la copa, lejos. Estamos en la final porque tenemos huevos y corazón. Es una locura ese árbitro, un arrogante, le dices algo y te habla mal. Como quedó fuera España creo que quería que quedásemos nosotros fuera“.

Agencia Mexsport