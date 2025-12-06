Lo que necesitas saber: Si Argentina y Portugal terminan primeros de grupo, se podrían enfrentar en cuartos de final; si avanzan como segundos, se verían en octavos

Hecho el sorteo del Mundial 2026, ya sabemos quién juega contra quién y los grandes partidos que nos esperan en fase de grupos. Pero también es posible ir emocionándonos por los partidos que, en una de esas, se dan en dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales en la próxima Copa del Mundo.

Claro, las posibilidades son muchas, cientos tal vez, y seguro habrá sorpresas en el Mundial, ¿pero te late si nos enfocamos en la lógica a modo de ilusión?

¿Qué pasaría si los grandes favoritos cumplen los pronósticos y avanzan como primeros de sus grupos? ¿En qué fase del Mundial 2026 se encontrarían?

Foto: FIFA.com

El Mundial 2026 tendría cuartos de final de ensueño con un Messi vs Cristiano Ronaldo

Quisimos hacer esto porque nos emocionó mucho ver que, si Argentina y Portugal avanzan como primeros de grupo, podrían encontrarse en cuartos de final. ¡Messi vs Cristiano Ronaldo jugando un último partido frente a frente en plena Copa del Mundo!

Y ojo, que si en una de esas Argentina y Portugal fallan y terminan segundos, entonces ese duelo entre Messi y CR7 se daría antes, en octavos de final.

La primer Champions sin Messi y Cristiano en mucho tiempo -Foto: Getty Images

Además, en unos potenciales cuartos de final soñados podríamos tener un Francia vs Países Bajos (choque entre Mbappé y Van Dijk), España vs Bélgica, y un partido épico entre Brasil e Inglaterra, que no se enfrentan en mundiales desde 2002 cuando Brasil ganó con un golazo de Ronaldinho.

Los ingleses llegarían tras eliminar a México y Brasil a Noruega; ¿o te imaginas un Brasil vs México en cuartos de final? No bueno, me vuelvo loco si eso pasa (también visualizamos el posible camino de México, por si quieres ver contra quién más jugaría).

México vs Brasil 2014 / Fotografía Conmebol

Posibles dieciseisavos de final del Mundial 2026

De nuevo, tomamos como referencia el ranking FIFA para definir quién pasaría como primero, segundo y posible tercero. Reiteramos que estamos conscientes de que seguro habrá sorpresas y no todo pasará como dicta el ranking, esto es solo un ejercicio de imaginación para emocionarnos con los posibles cruces de acuerdo con el bracket del Mundial 2026 (tú mismo puedes predecir tu mundial en este enlace).

Tal cual, si todo se da según “la lógica”, estos podrían ser los dieciseisavos de final:

Alemania vs Corea, Canadá, Escocia, Australia o Túnez

Francia vs Escocia, Australia, Túnez, Egipto o Arabia Saudita

Dinamarca vs Suiza

Países Bajos vs Marruecos (jugándose en Monterrey)

(jugándose en Monterrey) Colombia vs Croacia

España vs Austria

Estados Unidos vs Canadá, Costa de Marfil, Túnez, Senegal o Argelia

Bélgica vs Corea, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Senegal o Argelia

Brasil vs Japón

Ecuador vs Noruega

México vs Escocia, Costa de Marfil, Túnez, Arabia Saudita o Senegal

Inglaterra vs Costa de Marfil, Arabia Saudita, Senegal, Argelia o Uzbekistán

Argentina vs Uruguay

Paraguay vs Irán

Italia (asumiendo que gane el repechaje) vs Costa de Marfil, Túnez, Egipto, Senegal o Argelia

Portugal vs Costa de Marfil, Arabia Saudita, Senegal, Argelia o Ghana

Posibles octavos de final del Mundial 2026

En octavos la emoción aumentaría con duelazos de mayor calibre, como un posible Alemania vs Francia, o Haaland enfrentando a la Verdeamarela. ¡Dios santo!

Alemania vs Francia

Suiza vs Países Bajos

España vs Croacia o Colombia (contra cualquiera sería un partidazo)

(contra cualquiera sería un partidazo) Estados Unidos vs Bélgica

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Argentina vs Paraguay

Italia vs Portugal

Posibles cuartos de final del Mundial 2026

Y ya lo decíamos, los posibles cuartos de final son una chulada.

Francia vs Países Bajos

España vs Bélgica

Brasil vs Inglaterra

Argentina vs Portugal (¡Messi vs Cristiano Ronaldo en un Mundial!)

Foto: @Argentina / Getty

Posibles semifinales y final del Mundial 2026

En el sorteo del Mundial se puso como regla que los cuatro mejores del ranking se separaran en llaves opuestas para evitar cruzarse antes si ganaban sus grupos. De ahí la esencia de este ejercicio de imaginación. En el ideal, FIFA puso esa regla para tener estas semifinales:

Francia vs España

Inglaterra vs Argentina

Aunque bueno, imagínate también una posible semifinal Brasil vs Argentina. ¡Qué chulada!

Y sí, idealmente la final sería España vs Argentina, las dos mejores selecciones del mundo en estos momentos.

El balón oficial del Mundial 2026 // Foto: Adidas

Ahí lo tienes ¿crees que se dé así el Mundial? ¿Qué otro partidazo podría darse que no ande por acá?