Lo que necesitas saber: ¿Qué pasa si México avanza en primer lugar del Grupo A? ¿Quiénes son sus rivales? ¿Si pasamos de terceros? Todos los futuros posibles de México en el Mundial 2026

Ya tenemos los grupos del Mundial 2026 y aunque la ceremonia del sorteo estuvo complicada —por decir lo menos—, la verdad es que nuestra mente ya está soñando en el futuro de la Selección. En todos los futuros posibles de México y por supuesto, en los cruces.

Si pasamos de grupos, claro está… pero esto se trata de optimismo, ¿no?

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026

Les dejamos acá arriba TODOS los grupos, para que vayan repasando o siguiendo el camino de México con nosotros o sus posibles cruces.

Cruces de México si pasa en primer lugar

Si México pasa en primer lugar de Grupo A —enfrentándonos a Corea del Sur, Sudáfrica y otro Europeo por definirse—, uno de los puntos más importantes está en que el juego seguiría siendo en el Estadio Azteca, para aprovechar la localía.

Pero bueno, regresemos a los cruces.

Según las reglas de la FIFA, nos tendríamos que enfrentar a algunos de los terceros lugares de Grupo. Eso quiere decir que iríamos contra los terceros de los grupos CEFHI. Si la lógica se impone, son estos:

Tercero del Grupo C sería ¿Escocia o Marruecos?

Tercero del Grupo E sería Ecuador o Costa de Marfil.

Tercero del Grupo F sería Japón o Ucrania // Polonia

Tercero del Grupo H sería Arabia Saudita o Cabo Verde

Tercero del Grupo I sería algo como Senegal.

Algunos partidos suenan sencillos, otros no tanto y no podemos descartar sorpresas, pero ese es el camino o los cruces más lógicos.

¿Y en la siguiente ronda?

Si México pasara de dieciseisavos de final a octavos de final también se seguiría jugando en el Estadio Azteca. Y el camino, obvio, comienza a complicarse.

En ese momento México tendría un cruce con la llave del ganador del Grupo L que —si nada se complica— todo apunta a que sería Inglaterra.

Cruces si México pasa en segundo lugar

Si México no gana su grupo y pasa en segundo lugar del Grupo A, los cruces en el Mundial de 2026 podrían complicarse; empezando porque los partidos ya serían en Los Angeles.

¿Cómo serían los cruces de México en el Mundial 2026?

Si México pasa en segundo lugar se tiene que enfrentar al segundo lugar del Grupo B. Estas son algunas posibilidades:

Suiza

Canadá

Quien gane el repechaje de Italia, Gales, Irlanda del Norte o Bosnia.

¿Y en la siguiente ronda?

Si México sigue avanzando, esta llave llevaría los cruces del Mundial 2026 a los ganadores del enfrentamiento entre 1F y 2C, o sea:

El ganador del Grupo F que podría ser Países Bajos o Japón .

que podría ser . El segundo lugar del Grupo C que podría ser Escocia, Marruecos o Brasil, si se atoran.

El camino de México si pasan en tercer lugar del Grupo A del Mundial 2026

Eso pintaría a ser un desastre, pero también es una posibilidad. Entonces, ni modo de ignorarla. Empezando por los caminos que nos llevarían a Boston o a Seattle.

Si México queda en tercer lugar del Grupo A los cruces posibles son estos:

Ganador del Grupo E que pinta para ser Alemania.

que pinta para ser Ganador del Grupo G que podría ser Bélgica o Egipto dando sorpresas.

Esos son los posibles cruces de México en el Mundial 2026 o los caminos que podría tomar la clasificación de la Selección. Como se imaginan, algunos suenan simples y otros imposibles; algunos se quedan en el Estadio Azteca y otros más, nos llevan de paseo a Estados Unidos.