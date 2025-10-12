Lo que necesitas saber: El próximo torneo oficial para la Selección Mexicana será el Mundial Sub 17 que empieza el 3 de noviembre

México no pudo con Argentina y quedó fuera del Mundial Sub 20 en cuartos de final. Había ilusión por la generación comandada por Gilberto Mora, pero la Albiceleste fue superior y vivimos un déjà vu respecto a lo vivido en 2007.

Porque en caso de que no lo recuerdes, en 2007 Argentina también eliminó a una brillante generación mexicana del Mundial Sub 20, además, el resultado de hoy fue exactamente igual al 2-0 en Qatar 2022. Sencillamente la Selección Mexicana no puede con Argentina.

Foto: MexSport

Afición se molesta con Argentina y el arbitraje por eliminación de México del Mundial Sub 20

Y claro, cuando tu equipo o selección no pueden contra un rival, la frustración te domina. Hoy la afición reaccionó así, con frustración, ante esta nueva eliminación del Mundial Sub 20, una que resulta dolorosa considerando que el tricolor venía jugando muy bien, plantando cara a rivales como España o Brasil.

Frustración porque el arbitraje, si bien no fue factor, fue demasiado permisivo con los argentinos. La afición quedó muy molesta con la cantidad de faltas de la Albiceleste y el “colmillo” que muestran a su corta edad fingiendo faltas y haciendo tiempo.

En nada ayudaron las jugadas que México reclamó con sus retos (la famosa tarjeta verde) y que no se marcaron como penal. El primero sobre Gilberto Mora estaba muy complicado que se señalara, pero el del segundo tiempo sí parecía una infracción dentro del área.

Pero bueno, entre frustración, algunos memes, comparaciones de que México vs Argentina es como Cruz Azul vs América (por la paternidad) y críticas por el arbitraje, a continuación la reacción de la afición a la eliminación en el Mundial Sub 20.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras la eliminación en el Mundial Sub 20?

En cuanto a esta generación Sub 20, toca esperar que no la dejen caer en el olvido como otras brillantes camadas de futbolistas que han rifado en copas del mundo con límite de edad y terminan en la eterna promesa.

Ojalá los dejen salir a Europa ahora que están chavos, y varios de ellos tengan oportunidad de ir al Mundial 2026 para agarrar el callo necesario de cara a 2030 y/o 2034. Varios traen más nivel, hambre y ganas que algunos que nomás no se bajan de la selección mayor.

Por otro lado, se viene el Mundial Sub 17, el cual comienza el 3 de noviembre, y donde México jugará contra Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur. Gilberto Mora podría participar en el torneo, pero todo apunta a que lo guardarán para concentrar con la Mayor en la fecha FIFA de noviembre pensando en llevarlo al Mundial 2026.

Y bueno, hablando de la mayor, tiene varios partidos todavía este 2025 contra rivales sudamericanos, como parte de su preparación para el Mundial 2026. En este enlace va agenda de los encuentros que le faltan.