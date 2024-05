Ya les contábamos que la famosa Guía Michelin y sus estrellas llegaron a México para reconocer nuestra cocina. Bueno pues uno de los establecimientos que recibió una estrella Michelin es la taquería El Califa de León, que está a unas cuadras del metro San Cosme, en la CDMX.

Lo interesante de esta taquería, además de que es popular entre los amantes de lo bueno, es que tiene bastante historia detrás.

De acuerdo con la Guía Michelin, la esta taquería está abierta desde hace más de 70 años y es muy conocida por ser la pionera del taco de gaonera, un tipo de corte de carne preparado de una manera específica.

“Su pequeño local tiene espacio suficiente para que un puñado de comensales se coloque ante su barra y se decida por una de sus cuatro opciones: bistec, chuleta, costilla y, por supuesto, su creación emblemática, la gaonera, con una carne tan tierna que puede dejarse entera”, se lee.

Reconocen que las tortillas se hacen a mano “conforme van haciendo falta” y que son grandes. Ya hasta se nos antojó con solo ver la foto.

No mentimos cuando decimos que TIENES que probarlo: La carne a la plancha es tan pero tan jugosa que se deshace en la boca y ya si pensamos en las buenas salsas y las tortillas recién hechas eso se vuelve el paraíso.

Y es que sus increíbles tacos llevaron al local a ser bastante famoso entre los famosos, incluyendo políticos como Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong e incluso Carlos Salinas de Gortari.

Ahora, si un día te das una vuelta para echarte unos buenos tacos notarás que en el local hay un recorte de periódico enmarcado que hace referencia a Luis Donaldo Colosio comiendo ahí. El texto de Gabriel Parra dice:

“Una noche, ya muy noche, en los ochenta fui con mi amigo a comer unos tacos en el Califa de León, un changarro en San Cosme que hace más dinero en cinco metros cuadrados y en cinco minutos de lo que hace cualquier restorán de postín en todo un mes. Es el comedero más igualitario de México, Todo mundo come de pie chorreando salsa en la banqueta, olisqueado por perros trasnochados.

Ahí me encontré entonces a mi antiguo amigo del PRI con su plato de plástico en la mano, esperando que le sirvieran creo que dos de bisté y dos de costilla. Casi no me reconoció por las fachas en que yo andaba. Al mismo tiempo que lo señalaba me dijo: Quiero presentarte al presidente del PRI, el señor Colosio. Un apretón de mano y un breve mucho gusto fue la primera y última impresión personal que tuve de él.

Mientras comíamos tacos, separados por unos cuantos metros, no pudo evitar decirme y decirle a mi acompañante: Qué buena onda de cuate. Este come tacos aquí por gusto, no por compromiso. Algo comentamos acerca de lo bueno que eran los tacos en ese olvidado rincón del México nocturno. Quedamos de acuerdo en que la clave de los sabroso estaba en la manteca de cerdo que le untaba”.