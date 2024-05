Lo que necesitas saber: Con motivo del día de las madres te daremos algunas opciones de regalo para que puedas sorprender a tu mamá este 10 de mayo.

El día de las madres ya nos respira en la nuca, y aunque pasar con ella el día, en sus palabras sería un regalo “más que suficiente”, sabemos que a las mamis también les gusta sentirse consentidas y disfrutan saber que pensaste en ellas preparando un regalo del día de las madres ¿a poco no?.

No te fíes solo de tu “hermosa presencia” -léase en voz sarcástica- para alegrarle el día a tu mami este 10 de mayo, también prepara un regalo para sorprenderla y para lograrlo, acá te ayudamos con 5 regalos para el día de las madres.

Kit de skincare para regalar a mamá | Foto: Especial.

1. Un kit de skincare o cuidado personal

Si algo le gusta a la mayoría de las mamás es procurar su cuidado personal, así que aprovecha este gusto y cómprale un kit de skincare que traiga algún suero, contorno de ojos, cremita hidratante y/o demás productos para cuidar su rostro. Si te da miedo no atinarle a lo que necesita, entonces un kit de cremas o lociones para el baño te harán el paro.

Kit para preparar bebidas | Foto: Especial.

2. Taza personalizada + un kit para preparar bebidas

Si tu mamá es de esas personas que disfruta de tomar un café, té o jugo a cualquier hora del día, entonces este regalo es para ella. En los supermercados o tiendas departamentales encuentras tazas con mensajes lindos, así que elige una y arma un kit con sus cafés, tés, jugos o bebidas fav para que tenga el paquete completo y lúcete al envolverlo.

Ahora bien, si tu mami es una foodie de corazón, más abajo te contaremos cómo sorprenderla con ayuda de la estufa Acros Max Innovadora. Pero te podemos adelantar que hasta ella querrá tener esta estufa.

Ideas de regalo para el día de las madres | Foto: Especial.

3. ¿Mamá tecnológica? Regálale un gadget

Los gadgets se han convertido en el regalo ideal para much@s y para las madres no es la excepción. Algunas opciones podrían ser unos audífonos inalámbricos, una bocina con asistente de voz, o una tablet para ver sus pelis o series favoritas. Date una vuelta a las tiendas de electrónica y seguro encontrarás el regalo ideal para tu mamá tecnológica.

Experiencia culinaria con mamá | Foto: Especial.

4. Regálale toda una experiencia y cocina para ella

La mayoría de las madres se rifan cocinando para nosotros desde que somos pequeños, así que un gran gesto será que ahora tú lo hagas para ella. Y no te preocupes, si lo tuyo no es la cocina y no sabes usar el horno, la estufa Acros Max Innovadora te va hacer el paro.

Estufa Acros Max Innovadora | Foto: Cortesía.

Checa la estufa Acros Max Innovadora ACÁ y ¡verás que hasta tu mamá querrá una de regalo!

Si quieres hornear un pastel, este modelito te ayuda a precalentar el horno y cuando esté listo para usarse, encenderá su foco, así ya no tendrás que adivinar si ya está precalentado o no. También cuenta con una Guía de Cocción la cual te indica la temperatura ideal y la posición correcta de la parrilla para preparar sus recetas favoritas.

Estufa Acros Max Innovadora y su Guía de cocción | Foto: Cortesía.

O si a tu mamá le gustan los tamalitos, lúcete y prepáralos sin preocuparte por gastar mucho gas en el largo tiempo de cocción, pues esta estufa te ahorra hasta 24% de gas gracias a su exclusivo quemador Max.

Madre e hija haciendo yoga | Foto: Especial.

5. Una experiencia cultural o deportiva

Muchas mamás le entran desde el gym hasta los deportes más cool y si eso le late a ella, regálale algunas clases de su actividad favorita. Pilates, yoga o una membresía de gym seguro la motivarán para seguir haciendo deporte. O si a tu mamá le late ir al cine o teatro, unos boletos para su función fav, seguro la sorprenderán.

Con cualquiera de estas opciones de regalo para el día de las madres, seguro sorprenderás a tu mamá y podrán disfrutar el 10 de mayo a tope.



