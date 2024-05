3 días de contingencia y contando: Estos coches no circulan el 16 de mayo en CDMX

Lo que necesitas saber: Sí, otro día más de contingencia ambiental en CDMX. El 16 de mayo habrá restricciones para los coches o el famoso doble hoy no circula.

¿Qué creen? En CDMX y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México seguirá la Fase I de contingencia ambiental por ozono. Y como se imaginarán continuarán las restricciones para los coches hasta el jueves 16 de mayo.

Así que ojo porque los coches con holograma de verificación 2, los que tienen holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro

Y los coches con holograma de verificación 00 y 0 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 NO podrán circular en CDMX y el resto de la Zona Metropolitana el 16 de mayo por la Fase I de la contingencia.

3 días de contingencia: Estos coches no circulan el 16 de mayo en CDMX

Va de nuevo y para que no haya pierde, aquí la lista de los coches que no podrán circular el jueves 18, de acuerdo con la CAME (Comisión Ambiental de la Megalópolis):

Los coches de uso particular con holograma de verificación 2.

Los coches con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

Los coches con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Y parece machote de comunicado, pero como es usual en estos casos tampoco circulan los coches que no tengan verificación, los coches antiguos, los de demostración, los que tengan placas foráneas o placas formadas por letras.

La situación sigue pintando cañona en CDMX

La CAME explicó que la cosa siguen sin estar nada bien y en este 15 de mayo se juntaron un montón de factores para que CDMX no pueda salir de la contingencia ambiental.

Se trata del poco viento que ha acusado la acumulación del ozono con altas concentraciones en Tlalnepantla y Atizapán —178 ppb en la estación Tlalnepantla (TLA) y 164 ppb en Atizapán en Edomex, que superan los límites para la activación de contingencias.

Foto: Cuartoscuro

Entonces, se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono —y el doble hoy no circula— en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Algunas recomendaciones:

Con la Fase I para el 16 de mayo, ya son 3 días al hilo de contingencia ambiental en CDMX, así que no está de más recordar estas recomendaciones:

Evitar hacer actividades físicas entre la 1 y 7 de la tarde.

Suspender cualquier actividad al aire libre entre la 1 y 7 de la tarde o de plano posponerlas. Y, dejar a un lado el cigarrito.

Acá les dejamos un buen reportaje sobre las contingencias ambientales, la aplicación del doble Hoy no circula y otra info para entenderlas más.

