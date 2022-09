¡Pura joyita! Los 10 mejores goles de México en la historia de los Mundiales

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y es casi una costumbre que México nos regale buenos goles en los Mundiales. Ahora, con el equipo comandado por Gerardo Martino y la duda de sus delanteros, la incógnita será quién tomará el protagonismo frente a la portería.

Sin embargo, antes de pensar en Jiménez, Martín, Giménez o Funes Mori, recordamos a las leyendas que hicieron historia. Algunos delanteros, otros en diferentes posiciones, pero nos regalaron los 10 mejores goles de México en los Mundiales.

Manuel Negrete (México vs Bulgaria en México 86)

¿Cómo olvidar la media tijera de Manuel Negrete? En octavos de final de México 86, el exjugador de Pumas se mandó una definición para enmarcar. El rival era Bulgaria y el Tri alcanzó el quinto partido con marcador de 2-0.

Y no solo se trata de uno de los mejores goles de la Selección Mexicana en los Mundiales, sino que fue elegido el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo. La votación se llevó a cabo en el sitio web de la FIFA, en abril de 2018, y los fans eligieron esta joyita.

Luis Hernández contra Alemania (Francia 1998)

Aunque México se despidió de Francia 98 en octavos de final, El ‘Matador’ nos regaló una pintura al minuto 47. ¿Y quién mejor para narrar aquella jugada que él?

“Fue una salida por el centro de Claudio Suárez, se la pasa al genio que teníamos en ese entonces, Cuauhtémoc Blanco. Él y yo siempre sabíamos cómo jugábamos y no fue difícil que me diera el balón. Yo cargaba con gran confianza y motivación, me quité a dos o tres alemanes y tuve la paciencia de marcar un bonito gol“, declaró en una zona mixta de 2018.

Luis García y la victoria de México ante Irlanda (USA 1994)

García encabezó la victoria de México sobre Irlanda en Estados Unidos 1994. Anotó un doblete y, sin duda, la primera anotación es la que sobresale en esta lista, para consumar un 2-1 inolvidable en el recuerdo de los Mundiales.

Lo que muchos no saben es que esa anotación le costó un buen coraje a la madre del ‘Doctor’. Al festejar, este soltó algunas groserías que son comunes en España y eso no le gustó ni tantito a María Teresa Póstigo.

Cuauhtémoc Blanco y lo imposible ante Bélgica

Si hablamos de golazos, el ‘Cuauh’ tiene uno de otro planeta en Francia 1998, con un remate poco común, pero muy efectivo. Hace poco, Erling Haaland nos recordó esta anotación con una definición similar, nada más y nada menos que en la Champions League.

Gerardo Torrado (2002, México vs Ecuador)

La Selección Mexicana venció 2-1 a Ecuador en su segundo partido del Mundial de 2002 y el exjugador de Cruz Azul consumó una bonita jugada colectiva que él mismo comenzó y terminó con un zurdazo.

Jared Borgetti (Corea-Japón 2002 vs Italia)

Considerado por muchos como el mejor gol de México en los Mundiales, no podíamos dejar fuera a Jared Borgetti y su icónico cabezazo. El partido contra Italia fue en la fase de grupos de 2002 y terminó empatado a uno, cortesía de Alessandro Del Piero al minuto 85.

Sinha en Alemania 2006

El 11 de junio de 2006, Antonio Naelson Matias se convirtió en el primer futbolista naturalizado que anota un gol con México en Mundiales. Pocos lo consideran al hablar de golazos, pero fue un gran cabezazo para un elemento que mide solo 1.64; además, este fue el tercer gol en la victoria de 3-1 sobre Irán.

Javier Hernández vs Francia en Sudáfrica 2010

A pesar de la polémica y de la actual ausencia del ‘Chicharito’ en la Selección Mexicana, presume cuatro goles en Mundiales. Uno de ellos, ante Francia al igual que su abuelo, y que consumó una victoria inesperada, pero imposible de olvidar.

Mexsport

Giovani Dos Santos vs Holanda (Brasil 2014)

Nos ilusionamos y quedamos… Hace ocho años, México intentó volver al quinto partido y se encontró con los holandeses en octavos; más allá del ‘No era penal’, Gio Dos Santos nos hizo vibrar con este tiro, que no podíamos dejar fuera de la lista.

Hirving Lozano (México vs Alemania, Rusia 2018)

La historia está llena de sorpresas y México consumó una muy grande al vencer a Alemania en su debut en Rusia 2018. Hirving Lozano no solo nos regaló un buen gol, sino que también protagonizó un momento inolvidable para el Tri en los Mundiales.

Mexsport