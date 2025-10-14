Lo que necesitas saber: La mejor participación de México en un Mundial Femenil Sub 17 fue en 2018, cuando llegaron a la final y terminaron subcampeonas

México viene de un gran Mundial Sub 20 en lo varonil, ahora le toca a ellas. La Selección Mexicana Femenil va por una participación histórica en el Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos 2025, y queremos contarte todo lo que necesitas saber para seguirles el paso.

Selección Mexicana Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

El grupo de México en el Mundial Femenil Sub 17

Nuestra Selección Femenil Sub 17 quedó en el Grupo B del torneo, junto a tres selecciones siempre complicadas: Corea del Norte, Camerún y Países Bajos.

Corea del Norte es la vigente campeona del Mundial Femenil Sub 17 y siempre son una potencia en torneos femeninos con límite de edad. Países Bajos es otro combinado muy fuerte, de hecho llegan como campeonas de Europa en su categoría.

Ah, pero ojo, no olvidar que México también clasificó a este certamen como la mejor selección de Concacaf, por encima de Estados Unidos. Además, ha lucido muy bien en juegos de preparación, derrotando a Corea del Sur y empatando con España, dos rivales que andan al nivel de sus oponentes de grupo.

Foto: @miseleccionfem

Calendario de México en el Mundial Femenil Sub 17

¿Cuándo juega México en el Mundial Femenil Sub 17? Justo acá traemos el calendario de sus partidos. La Selección Mexicana inicia su camino contra las rivales más fuertes, y depende de ellas llegar con esperanza de clasificar en el juego final contra Camerún, que es una oponente ganable.

A continuación la agenda de sus partidos:

México vs Corea del Norte – Sábado 18 de octubre 13:00 horas

– Sábado 18 de octubre 13:00 horas México vs Países Bajos – Martes 21 de octubre 13:00 horas

– Martes 21 de octubre 13:00 horas México vs Camerún – Viernes 24 de octubre 13:00 horas

Calendario de México en el Mundial Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

Jugadoras a seguir de la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 17

Otro motivo para confiar en la Sub 17 de México, es la lista de convocadas que van a Marruecos 2025.

El Tricolor Femenil va con seguridad en la portería con Valentina Murrieta, arquera del América; en la defensa podemos confiar en el liderazgo y experiencia de Mia Villapaldo, jugadora de Tigres; Stella Barajas y Citlalli Reyes son garantía en medio campo; y adelante tenemos a una verdadera killer del área con Miranda Solís, goleadora top en Rayadas de la Liga MX Femenil Sub 19. Por mencionar solo a algunas jugadoras a seguir durante el certamen.

Foto: @miseleccionfem

¿Dónde ver los partidos de México en el Mundial Femenil Sub 17?

Todavía no se anuncia de forma oficial dónde ver los partidos, pero TUDN suele transmitir a la Selección Femenil en sus participaciones mundialistas a través de su canal en televisión de paga, Canal 5 o Canal 9 de televisión abierta, y a través de ViX.

Te avisamos oportunamente si se confirma o dónde pasarán los juegos en caso de no ser así.

Foto: @miseleccionfem

México ya fue subcampeona de un Mundial Femenil Sub 17

Nos ilusionamos tanto con el talento femenil mexicano, porque sabemos que pueden llegar muy lejos en torneos como este. Recordemos que la mejor participación de una Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 17 se dio en 2018, cuando llegaron hasta la final.

Sobrevivieron a un duro grupo con Japón y Brasil, y dejaron en el camino a Ghana y Canadá en cuartos y semifinales, respectivamente. Una brillante generación con jugadoras como Nicole Pérez, Alison González, Natalia Mauleón y Aylín Aviléz.

Terminaron subcampeonas tras perder la final con España, pero dejaron un legado que nos hace creer en que algún día levantarán la Copa del Mundo. ¿Por qué no creer que se dará en Marruecos 2025?