Un técnico que venía haciendo un gran trabajo y parecía había encontrado el camino a seguir, se despidió del club 3 días antes de comenzar el torneo. Míchel González, extécnico de los Pumas, reveló los motivos que lo orillaron a dejar a los ‘Universitarios’, terminando con todos los rumores existentes sobre este hecho.

En entrevista con el diario ‘Marca’, Míchel González por fin explicó por qué se fue de los Pumas y es que la noticia de su salida fue sorpresiva pero en apariencia el español tuvo motivos ‘de peso’ para salir, dejando claro que nunca fue por dinero, sino que algunos problemas personales y no poderse desarrollar como él quería en el club, lo hicieron tomar esta difícil decisión.

“Ha sido una suma de circunstancias. La primera y principal es personal que, junto a la situación que estamos viviendo en este momento, hacía que el motivo por el que fui a Pumas no se pudiera desarrollar de la manera que inicialmente acordamos con el club. La situación económica global, del fútbol y del club en particular nos obligaba a reducir el presupuesto. Yo no fui allá por dinero, fui a otra cosa“, comentó Míchel en entrevista.

Aunado con esto, el extécnico de los Pumas comentó que la directiva siempre lo respetó como persona y por el cargo que desempeñaba. Sí salieron jugadores importantes del equipo pero lo tomaban en cuenta a la hora de tomar decisiones, por lo que nunca hubo un problema real de ese lado del asunto.

“Siempre han respetado mi trabajo y me hicieron partícipe de las decisiones técnicas. Mi relación hasta el último minuto ha sido magnífica. Entiendo que se debilitó el plantel porque la economía no podía sostener el reforzarse con jugadores que estuvieran a la altura de la historia y la exigencia de Pumas, intentando salir al mercado con nuestro presupuesto“, reveló el técnico español.

Finalmente Míchel dejó claro que volvería a dirigir en la Liga MX sin dudarlo, pues es un torneo de alto nivel y donde la competencia es dura. Quizá no es muy conocida en el extranjero pero sabe que para competir en esta liga, hay que estar sumamente preparados.

“Sin dudarlo. Es una competición poco conocida en Europa, pero de un alto nivel. Hay que estar al máximo cada día. La competición y la competencia de los rivales no te deja descansar y te exige al límite. Es una competición apasionante y con muchas posibilidades de crecimiento. Es la mejor Liga de Latinoamérica sin ninguna duda“, sentenció Míchel González.

¿Cómo le fue a Míchel González con los Pumas?

El técnico español dirigió a los Pumas desde el pasado 16 de mayo del 2019 y renunció a su cargo el 23 de julio del 2020. Estuvo al mando de los ‘Universitarios’ en 34 partidos donde consiguió un total de 13 victorias, 10 empates y 11 derrotas. El Apertura 2020 no lo inició ya que de fue un par de días antes de comenzar el torneo, por lo que hasta ahora, Pumas sigue en busca de un DT permanente.